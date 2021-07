Amazon introduce una voz masculina para su asistente inteligente Alexa

The Ambient

Amazon ha comenzado a implementar una voz que suena masculina en su asistente virtual Alexa. Parece ser que esta nueva opción solo está disponible en Estados Unidos y se activa diciendo “Alexa, change your voice” ('Alexa, cambia tu voz' en inglés), según informa el sitio web The ambient.

Al cambiar a la nueva voz masculina, el asistente basado en Inteligencia Artificial de Amazon también ofrece un nuevo nombre: Ziggy. Este nombre comienza por ‘Z’, una elección que parece encajar con la dinámica de Amazon de destacar la primera letra y la última del abecedario.

La voz de Ziggy se agregó secretamente hace varios días junto al anuncio de la implementación de nuevas voces de celebridades como Shaq y Melissa McCarthy. No obstante, Ziggy pasó desapercibido hasta que The Ambient la detectó y la compartió a través de un vídeo.

Según el criterio de Amazon, Alexa no se asocia específicamente a una voz que suene femenina y Ziggy tampoco lo hará con la voz masculina. De este modo, si el usuario tiene a su asistente con la voz femenina y lo llama como Ziggy, este le atenderá con voz femenina. Es decir, si no se le pide al aparato cambiar su voz, no cambiará a menos que se le pida.

Aunque de momento solo está disponible en los asistentes de Estados Unidos, es la primera vez que se puede cambiar la voz de Alexa. Así, Amazon ofrece algo que Apple y Google ya habían dado en sus respectivos asistentes Siri y Google Assistant.

Ninguna de las tres compañías asocia sus voces a ningún género. Mientras que Siri de Apple presenta sus opciones como ‘Voice 1’ y ‘Voice 2’, Google Assistant ofrece los colores como nombres. Ahora, Amazon ofrecerá la opción de ‘Original’ y ‘Nuevo’ para elegir entre sus distintas voces.

Amazon introdujo su voz original desde que Echo se introdujo por primera vez en 2013. En todo momento, la compañía no ha asociado ningún género a la máquina. “No soy una mujer ni un hombre, soy una IA”, afirma Alexa si le preguntas directamente. Por lo tanto, se puede emplear tanto los pronombres de género ‘ella’ y ‘él’ indistintamente.

