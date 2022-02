Amazfit GTR 3: el smartwatch que posee una gran autonomía y es capaz de controlar cualquier deporte

Valoración: Amazfit GTR 3

Durante tres semanas he estado probando uno de los smartwatch de Amazfit, concretamente el modelo GTR 3. Antes de profundizar en el análisis de este reloj, me gustaría comentarte sus características más destacadas.

Rasgos principales

Dimensión del producto: ‎45,8 x 45,8 x 10,8 mm.

Peso: 39 gramos.

Pila: Un polímero de litio.

Tamaño de la pantalla: 1,39 pulgadas

Tipo de conexión inalámbrica: Bluetooth.

Tipo de conector: GPS.

Entrada de interfaz humana: Pantalla táctil.

Incluye batería recargable.

Nivel de resistencia al agua: Impermeable y cuenta con 50 metros de profundidad de resistencia.

Sistema operativo: Zepp Os.

Asistente de voz integrado.

21 días de autonomía.

150 tipos de entrenamientos.

Precio: 149,90 euros.

Un diseño ligero a pesar de su gran tamaño

La esfera del reloj es bastante grande (45,8 x 45,8 x 10,8 mm), pesa 39 gramos, se ajusta perfectamente a la muñeca y posee dos botones físicos que están ubicados en el lado derecho del dispositivo.

Si presionas el botón de arriba accedes al menú del smartwatch, donde podrás ver las siguientes opciones: ‘PAI’, ‘Frecuencia cardiaca’, ‘Oxígeno en sangre’, ‘Medición con un toque’, ‘Entrenamiento’, ‘Historial de entrenamiento’, ‘Estado del entrenamiento’, ‘Estrés’, ‘Actividad’, ‘Sueño’, ‘Tiempo’, ‘Música’, ‘Alarma’, ‘Calendario’, ‘Configuración’ y ‘Más’. Mientras que el de abajo, otorga un acceso directo a los tipos de entrenamientos que ofrece el reloj.

El modelo GTR 3 ofrece la posibilidad de cambiar la correa en el caso de que no te convenza, además, en la parte inferior del smartwatch están los sensores de medición.

Diseño del reloj. Amazfit.

Interfaz clara y sencilla

El panel del smartwatch tiene una dimensión de 1,39 pulgadas AMOLED HD, alcanza los 326 píxeles por pulgada y tiene un brillo máximo de 1.000 nits. Me gustaría mencionar que la pantalla carece de marcos, no obstante, cuenta con unos adornos minimalistas que cubren el borde de la esfera.

Su considerable tamaño hace que cualquier usuario pueda observar tranquilamente la pantalla del reloj. Asimismo, posee la opción del brillo automático donde el smartwatch se adaptará a la luz de cualquier lugar en apenas unos segundos.

Si deslizas hacia abajo la pantalla de inicio, aparecerá el panel de accesos directos, aunque si deslizas hacia arriba, te saldrán las notificaciones de las aplicaciones que tengas vinculadas al smartwatch. En el caso de deslizar hacia la derecha o izquierda, saldrá el ritmo cardiaco, los pasos, el tiempo, horas de sueño, los niveles de oxígeno en sangre y la conexión con Alexa.

Como he mencionado anteriormente, el reloj te muestra las notificaciones, además, en mi caso concedí permisos a WhatsApp y Telegram para que los mensajes me llegasen a la muñeca. Esta función es perfecta para enterarte de quién te está hablando y recibir llamadas, sin embargo, algunas veces se me repiten las notificaciones e incluso no se borran de manera automática cuando abro un chat desde el móvil.

Interfaz del smartwatch. A la izquierda, la pantalla principal. A la derecha, el menú. 20BITS

Sistema operativo y aplicación móvil

Posee el sistema operativo ‘Zepp Os’ y es necesario que te descargues la aplicación ‘Zepp’ qué está disponible para Android e iOS.

En la app puedes visualizar los datos que te ofrece el reloj de manera más detallada. Puedes ajustar el número de pasos que quieres alcanzar en un día, guardar tus niveles de peso, averiguar tu nivel de IMC (índice de masa corporal), agregar amigos, consultar registros personales, configurar el reloj, acceder a la App Store, activar notificaciones, analizar con detalle tus entrenamientos, etc.

150 entrenamientos disponibles

Puedes encontrar 150 modos de entrenamientos, desde correr, andar, ciclismo, natación, senderismo, yoga, esquí, saltar a la cuerda, deportes electrónicos, danza, boxeo, e incluso podrás seleccionar el modo ‘Juegos de mesa’. Para ser más exactos, te voy a dejar un listado de cómo se clasifican los entrenamientos:

Deportes de correr (seis modos).

Ciclismo (cuatro modos).

Natación (cuatro modos).

Entrenamiento al aire libre (once modos).

Entrenamiento en interiores (24 modos).

Danza (16 modos).

Boxeo (doce modos).

Deportes de pelota (30 modos).

Deportes acuáticos (diez modos).

Deportes de hielo y nieve (trece modos).

Deportes recreativos (12 modos).

Juegos de mesa y cartas (cinco modos).

Otros deportes (cinco modos).

Durante las actividades podrás establecer registros específicos a través de la herramienta ‘Asistente de entrenamiento’. Personalmente, empleo el reloj para hacer ciclismo y puedo establecer objetivos de distancia, duración, calorías quemadas, alertas y pausas. Además, en la interfaz del reloj me sale la duración del entretenimiento, la distancia recorrida, la frecuencia cardíaca y la velocidad a la que voy.

A la izquierda, el entrenamiento de ciclismo visto desde el reloj. A la derecha, los datos más explicados. 20BITS

Autonomía de hasta 21 días

PUNTUACIÓN 20BITS: 8,5/10 Lo mejor: Sus diversos entrenamientos y la autonomía.



Lo peor: Las notificaciones se repiten y en ocasiones no se eliminan.



Gracias a sus 450 mAh, la batería del reloj puede aguantar durante 21 días de vida útil si lo empleas de manera habitual. En el caso de que lo utilices para entrenar y a pleno rendimiento, su autonomía será de diez días.

El cargador es magnético, solo encaja de una manera y se sale al mínimo roce, no obstante, puede alcanzar el máximo de batería en menos de hora y media.

