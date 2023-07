Lidl tiene un altavoz 'bluetooth' que flota y se ilumina en el agua para tus fiestas en la piscina

Cuando nos vamos de viaje en vacaciones de verano, una de las primeras cosas que busca la gente es que es su hotel o apartamento tenga piscina para soportar el calor, da igual que viajemos a la costa valenciana o la sierra de Madrid. Y, por qué no, a quién no le gusta la idea de organizar una fiesta en la piscina. Suena un poco de película, pero, no se necesita mucho para hacerla realidad. Hinchables, amigos, una piscina y música. Pero, para hacer de dj no vale cualquier dispositivo, lo mejor son los altavoces bluetooth impermeables, para que se puedan mojar si alguien salpica el aparato de música durante la fiesta.

Estos dispositivos resistentes al agua son una gran opción, pero, existe una mejor. Lidl ha comercializado uno sin cables, que se puede lanzar a la piscina, flota y se ilumina. No es broma, este rebajado ahora en el ecommerce se puede sumergir en el agua para, de verdad, organizar una fiesta dentro de la piscina. El supermercado, famoso por sus campañas de productos rebajados de gran calidad, ha sorprendido este verano con un altavoz acuático (¡con un descuento ahora de un 20% para que solo te cueste 20 euros!).

Lo mejor es que lo puedes lanzar al agua y la música se seguirá escuchando a la perfección mientras el dispositivo flota por la piscina y se ilumina en diferentes colores, de hecho, tiene siete modos distintos de luces y, lo más importante, un sonido potente.

Este altavoz acuático tiene siete modos de colores diferentes. Lidl

Datos estructurados producto Nombre: Altavoz sumergible Descripción: Altavoz bluetooth sumergible que flota en el agua, posee un sonido potente y tiene siete modos distintos de colores en los que se puede iluminar. Marca: Lidl Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 19.99 Imagen:

Conexión : inalámbrica, bluetooth.

: inalámbrica, bluetooth. Autonomía : más de ocho horas.

: más de ocho horas. Protección al agua: impermeable IPX7 para una inversión completa.

Se trata de una de las sorpresas del verano porque es un altavoz bluetooth acuático que se puede introducir sin miedo en cualquier piscina o en el mar. Cuenta con una protección impermeable IPX7 que garantiza su resistencia al agua y, de hecho, asegura que se pueda sumergir por completo sin incidencias. Por otro lado, su diseño es parecido a una boya, así que permanecerá en la superficie de la piscina y flotará solo, llevando la música allá dónde lo muevan las pequeñas olitas de agua de una piscina.

No tendrás que preocuparte tampoco por qué dispositivos puedes emparejar con este altavoz sumergible, ya que es compatible con la mayoría de smartphones del mercado.

