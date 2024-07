Acaban de comenzar los Amazon Prime Day, uno de los eventos más esperados por los usuarios de España que desean acceder a las mejores ofertas en una gran variedad de productos. Durante el 16 y 17 de julio, los amantes de la tecnología que quieran cambiarse de teléfono móvil, renovar su ordenador portátil o mejorar su comodidad con ayuda de avanzados artículos, deberán estar atentos a la plataforma para conseguir los mejores precios.

Por supuesto, también son unos días llenos de chollos para otro tipo de dispositivos, como los altavoces inteligentes. Estos harán de tu casa toda una experiencia, ya que cuentan con usos y facilidades como la integración de Alexa o la reproducción de tu música favorita en servicios streaming como Amazon Music, Spotify o Apple Music.

Echo Dot 5ª generación

Echo Dot 5ª generación Amazon

El Echo Dot de 5.ª generación es un altavoz inteligente que no solo mejora la calidad del sonido con voces más nítidas y graves más intensos, sino que también se integra perfectamente en tu hogar. Alexa te ayudará a controlar tus dispositivos o programar rutinas. También puedes usarlo para escuchar audiolibros, música o pódcast. En definitiva, este artículo puede ser la opción ideal para quien desea modernizar su hogar. Un inconveniente que conviene destacar es la necesidad de una conexión a Internet estable para su correcto funcionamiento.

Echo Pop

Echo Pop Amazon

Si buscas un altavoz inteligente, compacto y potente, Echo Pop es una excelente opción. Este dispositivo es ideal para habitaciones pequeñas y tiene un sonido lo suficientemente intenso como para no pasar desapercibido. Alexa te permite reproducir música y pódcast de distintos servicios con un simple comando de voz. Además, puedes controlar dispositivos inteligentes como luces y enchufes mediante la app de Alexa. Sin embargo, su principal desventaja es que su tamaño puede limitar la calidad del sonido en espacios más grandes.

Echo Show

Echo Show Amazon

El Echo Show 5 ofrece una experiencia completa con su pantalla táctil de 5,5 pulgadas y Alexa integrada. Puedes usarlo para ver series, escuchar música y pódcast, además de controlar dispositivos de hogar digital. Cuenta con una cámara integrada que te permite vigilar tu hogar y hacer videollamadas. En definitiva, es una buena opción para quienes buscan una solución más completa e interactiva. Una posible desventaja es su precio, que puede ser menos asequible comparado con otros dispositivos sin pantalla.

Echo Spot

Echo Spot Amazon

El nuevo Echo Spot es un despertador inteligente que te ayuda a comenzar el día con música y rutinas personalizadas. Cuenta con una pantalla para mostrar la hora, el tiempo y controlar dispositivos de hogar digital. Además, cuida tu privacidad con múltiples capas de protección.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

