Los AirPods Pro podrían incluir un modo 'audífono' para las personas con pérdida auditiva

Apple presentó por primera vez los AirPods en 2016 y, desde entonces, la compañía de Cupertino ha actualizado sus auriculares con nuevas funciones a lo largo de todos estos años para ofrecer las mejores prestaciones. Pero con el fin de ampliar su abanico de servicios, según el analista Mark Gurman del diario Bloomberg, este dispositivo podría incorporar el 'modo audífono' con la llegada de iOS 18.

Dicha novedad se activaría por medio del software, ofrecería datos auditivos, estaría enfocada a las personas con pérdida auditiva y existe la posibilidad de que no esté disponible a lo largo de este año.

¿La razón? Esto se debe a que Apple tendría que obtener la autorización de la Administración de Alimentos y Medicinas (FDA, por sus siglas en inglés), la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) y otros organismos locales en función del país.

Sin embargo, en caso de que esta posible función se convierta en una realidad, los AirPods encajarían perfectamente en el objetivo, a largo plazo, de ayudar a los clientes de Apple a llevar una vida más sana, y de convertir a los auriculares en algo más que un simple dispositivo al agregar funciones adicionales de seguimiento de la salud.

No obstante, es importante aclarar que todavía no es oficial que Apple incluya esta función en iOS 18, teniendo en cuenta que no es la primera vez que el analista Gurman escribe sobre los planes de Apple de incorporar nuevas funciones de salud auditiva a los AirPods.

