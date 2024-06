¿Se debe reiniciar el teléfono móvil cada cierto tiempo? La Agencia de Seguridad de EE.UU lo explica

El teléfono móvil es un dispositivo que forma parte del día a día desde hace muchos años. A España llegó en 1976 y poco a poco fue entrando en los hogares. Poco queda de aquellos primeros terminales. Actualmente, solo conocemos los smartphone y son varias las leyendas que circulan sobre ellos. Apple tuvo que aclarar la advertencia de no usar arroz cuando se moja el iPhone.

Otro mito popular es el mítico 'debes apagar el móvil por las noches' pero a decir verdad, no existe ninguna ley ni ningún fabricante que obligue a tomar esta decisión, sin embargo, como ocurre con cualquier dispositivo electrónico, hay ocasiones en las que se recomienda realizar dicha acción. ¿El motivo? Esto se debe a que se alarga la vida útil de la batería e incluso el teléfono se carga más rápido porque recibe toda la energía del cargador.

Pero más allá de estas creencias, existe una afirmación que sí que es cierta. Puede que ya lo sepas, pero si no es así, debes tener en cuenta que reiniciar el teléfono una vez a la semana puede evitar el sobrecalentamiento o el daño al rendimiento de los componentes. Además, es importante que el aparato electrónico repose durante 20-30 minutos antes de encenderlo, por lo tanto, se tiene que apagar el móvil y volver a encenderlo pasado ese periodo de tiempo mencionado.

La Agencia de Seguridad de EEUU explica cada cuánto se debe reiniciar

Sobre este asunto se ha pronunciado la Agencia de Seguridad de EEUU. Uno de los consejos que ha dado esta institución es que se debe apagar cada semana. ¿Ocurre algo si no se hace el proceso en ese tiempo? Lo cierto es que no pasa nada. Esto no significa que el teléfono móvil se vaya a estropear.

Los dispositivos, de manera constante, están ejecutando diferentes procesos en segundo plano. Esto quiere decir que, a pesar de que no se esté usando una aplicación, hay diferentes elementos de software que están funcionando para que funcione de manera correcta.

El problema principal es que estos procesos se pueden atascar y generar que el teléfono móvil vaya más lento, se caliente o que no abra una aplicación. Por este motivo, los expertos recomiendan apagar y encender para evitar todo esto.

Beneficios de reiniciar el móvil

Desde 20bits te dejamos un listado de los beneficios de reiniciar el smartphone una vez a la semana, aunque es importante mencionar que este tiempo puede variar en función del uso que se le dé al teléfono.

Se evita el sobrecalentamiento del dispositivo, sobre todo en los meses de verano.

del dispositivo, sobre todo en los meses de verano. Soluciona los problemas de congelamiento de pantalla o los fallos al abrir o cerrar aplicaciones.

de congelamiento de pantalla o los fallos al abrir o cerrar aplicaciones. Resuelve los posibles in convenientes de conexión a la red y conectividad .

. Se realiza un reseteo de la memoria interna , por lo tanto, el móvil puede ir más rápido cuando se vuelva a encender.

, por lo tanto, el móvil puede ir más rápido cuando se vuelva a encender. Evita los errores puntuales que estén dando algunas aplicaciones.

Cómo reiniciar un iPhone

Los usuarios que tengan un iPhone tienen que pulsar y soltar el botón de subir el volumen o pulsar y soltar el botón de bajar el volumen hasta que aparezca una pantalla con la opción 'Deslizar para apagar'. Pasada media hora, los individuos ya podrán encender sus teléfonos de la manzana mordida.

Cómo reiniciar un móvil Android

Los usuarios tienen que abrir el menú de ajustes del móvil o presionar el botón de encendido durante unos pocos segundos, seleccionar el botón 'Reiniciar' y esperar a que el dispositivo se vuelva a encender pasados unos minutos.

