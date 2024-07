Adiós a tener el móvil lleno: 3 pasos básicos que debes hacer para liberar espacio en tu teléfono

Por mucho que los móviles cuenten cada vez con mayor capacidad de almacenamiento y memoria RAM, dependiendo de nuestro uso y de si nos gusta hacer muchas fotos y videos, puede que llegue un momento en el que tengamos poco espacio disponible.

Hay que tener en cuenta que las cámaras de los móviles cada vez son mejores, por lo tanto, las fotos y vídeos tienen más calidad.

Y ya no hablamos de la multitud de aplicaciones o juegos que podemos tener en el móvil. Dicho esto, hay una serie de pasos básicos a seguir para liberar espacio de tu teléfono.

3 pasos básicos para tener más espacio en tu móvil

Borra apps y cosas que no necesites

En muchas ocasiones ni siquiera nos paramos a pensar en la de apps que tenemos en nuestro dispositivo y que nunca hemos utilizado. Entonces, siempre viene bien echar un vistazo a la lista de aplicaciones de vez en cuando para borrar y desinstalar las que no vayamos a utilizar.

En Android puedes acceder a esta lista en el apartado de Ajustes - Almacenamiento - Aplicaciones. El proceso es similar en iOS. Ahí tienes que ir a Ajustes - General - Almacenamiento del iPhone. En ambos casos podrás ver toda la lista de aplicaciones que tienes en tu dispositivo y escoger la opción de desinstalar las que no quieras tener o no vayas a utilizar, así podrás ganar algunos gigas o megas de más.

De la misma manera que puedes borrar aplicaciones que no utilices y todos los datos que contienen, también viene bien de vez en cuando ojear la galería. Así puedes eliminar los videos y fotos que consideres que ocupen demasiado almacenamiento en tu móvil o ya no quieras tener.

En muchos grupos de WhatsApp se te pueden almacenar muchas imágenes en el dispositivo ocupando gran espacio (para que no pase hay que desactivar la descarga automática de archivos), pero puedes utilizar otras apps o la nube para guardar tus archivos. Precisamente, esos son los siguientes pasos.

Utiliza Google Fotos y Fotos de iCloud

Como hemos dicho antes, las cámaras de los móviles cada vez tienen mayor calidad, por lo tanto, eso se traduce en todas las fotos y vídeos. En vez de tener estos archivos en el móvil podemos utilizar Google Fotos o Fotos de iCloud para almacenarlas. Lo bueno de Google Fotos es que se puede utilizar tanto en Android como en iOS y se puede crear una copia de seguridad de nuestros archivos, además de todas las funciones que incluye.

Guarda tus archivos en la nube

Es el lugar ideal para guardar los archivos más pesados que tengamos en nuestro dispositivo si no quieres borrarlos. Hay varios lugares donde hacerlo: Google Drive, iCloud, Dropbox, One Drive… Pero también existe la posibilidad de utilizar Telegram, algo que poca gente conoce y que es ilimitada, es decir, no tienes un tope de almacenamiento. Creando un chat propio en la app podemos guardar nuestros archivos más pesados en él.

