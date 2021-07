Adiós a los mosquitos: estas pegatinas convierten tu hogar en una zona libre de estos molestos insectos

Planeta Zero Mossie

¿A quién no le gusta el verano? El buen tiempo que hace cuando nos vamos a la piscina o la playa, sentarnos en la terraza de un bar para tomarnos una cerveza bien fría, las vacaciones con amigos o familia, las fiestas de pueblo y las numerosas horas de sol hacen que dicha estación sea la favorita de muchas personas. Sin embargo, hay un factor que no le gusta a nadie, ¿ya sabes qué puede llegar a ser? Efectivamente, los dichosos mosquitos que nos devoran vivos a picotazos.

Son pequeños pero matones, además, sus picaduras pueden llegar a ser bastante molestas, sobre todo las del mosquito tigre. Dicho insecto ha pasado de ser un mero desconocido en nuestro país a encender todas las alarmas debido a su notable presencia, no solo por sus picotazos, ya que es un transmisor de enfermedades como la fiebre amarilla, dengue, Zika, chikungunya o el virus del Nilo. Por consiguiente, los ayuntamientos de las localidades de Barcelona, Valencia y Donostia han empezado a instalar medidas para reducir su presencia.

Funcionamiento e instalación

Pascual Martínez, miembro de la compañía Planeta Zero Mossie, ha diseñado con su equipo de trabajo unas etiquetas adhesivas antimosquitos que consiguen que las larvas no puedan abandonar el nido para llegar a alcanzar la fase adulta. Dichas pegatinas nombradas ‘Zero Mossie’ son una solución no tóxica que está orientada para el hogar con el objetivo de erradicar al mosquito tigre a partir del control de sus larvas.

Su mecanismo es muy simple, debido a que se deben colocar las etiquetas en aquellos lugares donde el potencial de cría sea más elevado (como los platos de macetas, cuencos, jarrones de exterior, recipientes susceptibles de llenarse agua, etc.). Una vez colocada, la etiqueta empezará a liberar una sustancia no tóxica en el agua con el objetivo de crear una barrera que impida el desarrollo a las larvas del mosquito.

Los usuarios pueden protegerse de estos mosquitos durante cuatro semanas -duración aproximada de cada etiqueta-. Además, este invento es la mejor alternativa para aquellas personas que viven en casas o urbanizaciones con jardín y para establecimientos hosteleros. Si quieres decir adiós a los picotazos, ya puedes acceder al siguiente enlace para comprar estas pegatinas antimosquitos.

