4 dispositivos antirrobo para evitar que los ladrones entren en tu casa en las vacaciones de verano

Cuando una familia se va de vacaciones tiene el miedo de dejar su casa vacía durante días por si aparecen los posibles ladrones, sin embargo, para evitar esta situación, es recomendable hacer creer que hay movimiento dentro del hogar.

La tecnología puede ser el gran aliado del ser humano para evitar la delincuencia, ya sea con la monitorización de dispositivos de manera remota para generar ruido, el encendido de luces, la simulación de sombras, las alarmas, las cámaras de vigilancia o el movimiento de persianas. Aunque si no conocías estos dispositivos y te vas de vacaciones dentro de poco, 20Bits te recomienda los mejores dispositivos.

1.- Cámaras inteligentes

Las cámaras inteligentes alertan al usuario en tiempo real con notificaciones precisas. Por ejemplo, la cámara exterior inteligente Netatmo distingue entre una persona, un animal o un vehículo; mientras que la cámara interior está equipada con una función de reconocimiento facial.

Esto significa que ambos gadgets pueden detectar situaciones inusuales e informar inmediatamente, de esta manera, el individuo podrá llamar a la policía o activar la alarma para disuadir a los ladrones,

Por lo tanto, si te vas de vacaciones durante un periodo largo de tiempo, es recomendable instalar una cámara inteligente en el hogar para evitar los posibles robos.

2.- Simulador de sombras

No es ningún secreto que en la gran mayoría de los robos se producen cuando los dueños de la casa no están en ella. Por lo tanto, algunos usuarios optan por instalar un simulador de sombras en las casas para dejarlo conectado y que simule, a través de un juego de luces, sombras de personas en el interior del domicilio.

Por si no lo sabías, un algoritmo proyecta movimientos aleatorios de tal manera que, en el caso de que un posible ladrón esté observando si hay gente o no, no capte que las sombras se mueven de la misma manera.

3.- Alarma

Las alarmas integran detectores de movimiento infrarrojo para avisar de que los ladrones han entrado al hogar. Estos dispositivos cuentan con visión nocturna, se suelen integrar a la red smarthome a través de Alexa o Google Assistant, se puede desactivar o activar en cualquier momento, algunos gadgets incluyen videovigilancia full HD y pueden controlarse desde aplicaciones móviles.

4.- Temporizadores de luz



Un temporizador de luz es una opción perfecta para aquellas épocas en las que no estamos en casa por periodos prolongados de tiempo. Además, con estos sencillos sistemas, los individuos pueden simular que la vivienda no está vacía al colocar luces que se encienden y se apagan con un temporizador.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.