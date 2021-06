Menos de 14 euros para conseguir unos de los auriculares inalámbricos más populares: ¡tienen 21.000 valoraciones!

Para escuchar música mientras practicamos deporte, disfrutar de nuestra serie de streaming favorita sin molestar, hacer videollamadas sin que todo el mundo escuche lo que hablamos… y todo ello con la comodidad de no llevar cables que impidan nuestro movimiento. Los auriculares bluetooth se han convertido en los wearable revelación de este y los últimos meses. Son pocos los que se resisten a sus encantos y los que no caen rendidos ante una serie de prestaciones comunes, como la calidad de sonido o la autonomía. Claro que, si hay que hablar de un contra, cabría hacerlo del precio, pues no todos los modelos están al alcance de nuestros bolsillos; aunque, todo sea dicho, hay muchos que sí y que encuentran en Amazon a un gran aliado.

El gigante de las compras online cuenta en su catálogo con numerosos modelos de diferentes firmas que, además de estar sujetos a precios de lo más variado, también suelen estarlo u ofertas o descuentos con los que ahorrar mucho en la compra. Sirva de ejemplo estos de Homscam que, siendo uno de los favoritos de los usuarios con más de 21.000 valoraciones, están rebajados un 31% para que por solo 14 euros puedan ser tuyos. ¿Vas a resistir la tentación o vas a aprovechar esta oportunidad?

Estos auriculares tienen tres modos de escucha. Amazon

Motivos para apostar por ellos

Una de las principales ventajas de este modelo es su autonomía todoterreno, puesto que nos ofrecen 35 horas con un bajo consumo de energía. Además, pese a su precio, nos ofrecen un sonido de calidad con tecnología de cancelación de ruido integrada. Además, dispone de tres modos d escucha para adaptarse a las necesidades de cada usuario: desde el compartido, para poder disfrutar en un solo auricular de toda la calidad de sonido para compartirlo con otra persona, hasta el modo estéreo que ofrece un sonido Hi-fi de primera calidad, sin olvidarnos del modo mono, perfecto para tener música de fondo.

Otra de sus mejores prestaciones es que ofrece una conexión rápida y estable que, tras un primer emparejamiento con el dispositivo con el que lo hemos vinculado. Tras esto, se conectan de forma automática con él al sacarlos del estuche. En cuanto a su control, funcionan a través de un botón multifunción que nos permite responder llamadas, reproducir y pausar, entre otros controles.

