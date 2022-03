MatePad 10.4: ya está aquí la nueva tablet de Huawei (¡y estas son las claves para llevártela rebajada!)

Son pocos los que no cuentan con más de un wearable en casa. Desde el smartphone para estar al tanto de todo lo que ocurre a nuestro alrededor (¡y disponibles para nuestros seres queridos!) hasta pulseras de actividad o smartwatches con los que potenciar nuestros entrenamientos y alcanzar nuestros objetivos, estos dispositivos nos han ayudado a optimizar nuestras rutinas, por lo que no es de extrañar que causen furor entre todos los perfiles de usuarios. También las tablets han sabido hacerse un merecido hueco en esta categoría en la que, si bien es cierto que no encajan del todo, han demostrado que son el sustituto perfecto de un portátil, tanto para trabajar como para disfrutar del streaming con comodidad, entre otras prestaciones.

Por eso, no es de extrañar que cuando hay un lanzamiento, en esta materia, se convierta en el centro de atención de los amantes de las novedades techies, tal y como ha ocurrido con lo nuevo de Xiaomi. El ecommerce chino ya tiene disponible la nueva MatePad 10.4 que, con un diseño delgado y elegante, nos propone mayor velocidad de conexión (¡y más estable!) y, por tanto, mejor experiencia. Pero, no es lo mejor de esta llegada: Huawei ha decidido rebajarla para que no haya ningún motivo por el que no decidamos apostar por ella. Pero, lo han hecho a través de una serie de descuentos que te conviene conocer para dar con el que mejor cuadra con tus exigencias y necesidades... ¡Y puede ser de hasta 150 euros! ¿Listo para descubrirlos... ¡y disfrutarlos!?

Huawei MatePad 10.4 New Edition. Huawei

Cómo conseguir descuentos

Consigue 100 euros de ahorro... ¡por comprarla desde su web! Como lo lees, la empresa china ha acompañado este lanzamiento de un descuento inmediato de 100 euros para que, en vez de pagar los 319 euros en los que está valorada, puedas disfrutarlo por 219. Esta oferta estará disponible hasta el próximo 27 de marzo en el modelo 4+64GB.

Consigue 130 euros de ahorro... ¡por el Día del Padre! Si, después de leer esta noticia, no puedes resistir la tentación de hacerte con este nuevo modelo, ¡enhorabuena! Huawei, en su campaña del Día del Padre, te propone un descuento de 130 euros por el modelo 4+128GB. Vamos, ¡que te llevas un modelo más completo por el mismo precio: 219 euros!

¡Y 20 euros extra con este cupón! Además, para que la compra salga aún más redonda, desde la web han habilitado el descuento 'A20MP10NE464' con el que te puedes ahorrar 20 euros más. Eso sí, no olvides, una vez hayas añadido tu producto al carrito, insertarlo en el botón de cupones copiando y pegando el código que hay sobre estas líneas.

