Los auriculares 'bluetooth' con más de 9.000 opiniones que puedes comprar hoy a precios de Black Friday: cuestan 11 euros

Los auriculares bluetooth, desde que llegaron a nuestras vidas de la mano de los primeros Airpods en 2016, no han dejado de acompañarnos en todas nuestras aventuras, desde la ruta al trabajo al entreno de running. Y no solo los de la conocida marca de la manzana, Xiaomi, Sony, Samsung, Bose o Jabra son otras de las muchas marcas de cuyas prestaciones podemos disfrutar, apostando siempre por la máxima autonomía y por la calidad de sonido. Así, no es de extrañar que, año tras año, se conviertan en uno de los artículos más deseados, vendidos y regalados del mercado, sobre todo cuando se acercan promociones de la talla del Black Friday, que a falta de fechas confirmadas, se celebra este año el próximo viernes 25 de noviembre.

Este año, probablemente, ocurra lo mismo; pero si algo nos ha enseñado la experiencia es que no siempre hay que esperar a las ofertas black para encontrar rebajados unos auriculares inalámbricos que se adapten a nuestras necesidades y bolsillo. Sirva de ejemplo este modelo de 11 euros que destaca en el catálogo de Amazon por sus más de 9.400 valoraciones de los usuarios y por rozar las cinco estrellas doradas (máxima puntuación otorgada por el gigante de las compras online). Pero, ¿qué ofrecen estos auriculares bluetooth de Topcod para cosechar tantos éxitos?

Auriculares TopCod. Amazon

Indiscutiblemente, el precio es uno de los puntos fuertes de estos auriculares top ventas de Amazon. Por menos de 10 euros, con una rebaja del 27%, permiten a cualquier usuario disfrutar de las prestaciones básicas de estos wearables, como la falta de cables, el emparejamiento veloz o la calidad de sonido. Además, es ahora cuando, por primera vez, podemos conseguirlos por un precio tan bajo, pues el recomendado de venta, tal y como muestran en el ecommerce, es de 16 euros.

Entre las prestaciones que más destacan entre las mencionadas en el catálogo de Amazon, podemos reseñar sus seis horas de autonomía por auriculares y las 30 totales de las que podemos disfrutar si llevamos con nosotros el estuche de carga. Además, cuenta un diseño muy pensado: ergonómicos, por un lado, para asegurar que son cómodos; y táctiles, por otro, para que podamos manejarlos con un solo toque.

Auriculares por 20 euros

Por el doble de precio, y estando, aun así, muy por debajo del precio habitual de los auriculares inalámbricos, podemos encontrar en el catálogo de Amazon este otro modelo de Viimi, en color blanco y con un diseño muy elegante. Este modelo es resistente al agua y al sudor, tienen micrófono con reducción de ruido y hasta 35 horas de autonomía.

Los auriculares inalámbricos de Viimi. Amazon

