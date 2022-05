Los anuncios de coches pisan el acelerador: ‘tips’ creativos para mejorar la publicidad en vídeo

Los anuncios de coches merecen un capítulo destacado en el mundo del marketing por su capacidad para fijar la imagen de una marca en la memoria colectiva. Hoy en día, las compañías se enfrentan a un entorno muy competitivo que les exige agudizar la inventiva para crear campañas que de verdad lleguen a los usuarios. El equipo de Insights de Google ha analizado más de mil vídeos en Youtube y ha elaborado una guía con las cinco estrategias que determinan el éxito de un anuncio de coches en vídeo. ¿Quieres descubrirlas?

Pisar el acelerador en los primeros segundos del anuncio es una de las claves para mantener la atención del espectador. Movimientos y planos rápidos ayudan a reflejar lo que se siente al volante: como en el anuncio del Cupra Born que podemos descubrir en este artículo. Junto a la velocidad, añadir efectos sonoros como el rugido del motor o el chirriar de los frenos también llama la atención de los usuarios de Youtube, que en el 95% de los casos, reproducen los vídeos con sonido. Así podemos verlo en el anuncio que Mini emitió en Estados Unidos.

Pero no solo eso funciona a la hora de vender un coche, colocar a las personas en el corazón de la historia establece una conexión más profunda con la marca y hace que el espectador se imagine la experiencia real que ofrece el coche. Así lo destacan los analistas de Google que ponen como ejemplo el vídeo, de solo 20 segundos, con el que Mitsubishi anunció el modelo L200 en Brasil y que puedes ver junto a otros anuncios en este artículo de Think with Google.

En el site de Think with Google puedes encontrar este y otros artículos interesantes