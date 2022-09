La tendencia en auge de YouTube en la era de los fans 'profesionales'

Todos hemos comprobado alguna vez que Einstein tenía razón cuando aseguraba que el tiempo es relativo. Si algo nos interesa, los minutos vuelan. Apuramos hasta terminar (del tirón) el último capítulo de nuestra serie favorita y podemos pasar horas sin levantar la vista de las páginas de un libro. Resulta paradójico, que en estos tiempos de falta de atención y rapidez, la nueva tendencia en YouTube sean los vídeos de larga duración con contenidos tratados en profundidad. El equipo insights de Google ha analizado este fenómeno en un artículo en el que explica cómo son los jóvenes de la Generación Z, nacidos entre 1995 y 2010, quienes apuestan con claridad por estos formatos.

Según el equipo de tendencias de Google, la razón es que vivimos en la era de los fans profesionales donde los vídeos y podcasts sobre cine, televisión, música y deportes se han convertido en el centro de la experiencia de entretenimiento. A través de ellos, una audiencia, cada vez más fiel, conecta con otras personas con sus mismas aficiones. Y no solo eso, el artículo aporta datos sobre otras tendencias que también están ganando popularidad como los videoensayos y los contenidos publicitarios de larga duración. ¿Te interesa? No te pierdas ningún detalle de este informe publicado en la web de Think with Google.

