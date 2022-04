La cámara de seguridad más vendida de Amazon cuesta menos de 25 euros y vigila tu hogar como si estuvieras en casa

Cuando llegan las vacaciones y dejamos la casa vacía el miedo a que alguien se cuele en nuestro hogar con propósitos indeseables se instala en nosotros. Todos hemos oído (o vivido) como los ladrones aprovechan las ausencias para hacer de las suyas. Para evitarlo, hay quien opta por servicios de vigilancia 24 horas, que son muy eficaces para ahuyentar a los cacos.

Los servicios de seguridad implican un pago mensual que no todo el mundo desea añadir a los ya abultados gastos habituales. Sin embargo, la tecnología pone a nuestro alcance gadgets económicos que nos permiten vigilar nuestra casa, aunque no estemos en ella. No avisan a la policía cuando detectan algún movimiento, pero sí a nosotros. Si estás interesado en adquirir una cámara de vigilancia económica y con grandes prestaciones, en 20deCompras te mostramos cuál es el modelo más vendido de Amazon con casi de 43.000 valoraciones que, además, es compatible con Alexa. Se trata del sistema C200 de Tapo y su precio, de oferta, no supera los 25 euros.

Dispositivo de Tapo con angular de 360 grados y visión nocturna. Amazon

Razones de su éxito

Visión completa. El dispositivo incluye gran angular y puede rotar 360 grados en horizontal y 114 grados en vertical para una visión total.

El dispositivo incluye gran angular y puede rotar 360 grados en horizontal y 114 grados en vertical para una visión total. También por la noche. Proporciona imágenes nocturnas a una distancia de hasta 8 metros y tiene resolución full HD de 1080 píxeles.

Proporciona imágenes nocturnas a una distancia de hasta 8 metros y tiene resolución full HD de 1080 píxeles. Compatible con Alexa. Se instala cómodamente y, con la aplicación móvil, podemos recibir notificaciones instantáneas de movimiento. Es compatible con Alexa, admite grabación con tarjeta Micro SD de hasta 128 gigas o en la nube.

Se instala cómodamente y, con la aplicación móvil, podemos recibir notificaciones instantáneas de movimiento. Es compatible con Alexa, admite grabación con tarjeta Micro SD de hasta 128 gigas o en la nube. Para hablar con los que se quedan en casa. Incorpora micrófono y altavoces para comunicarnos con quienes están en casa.

Incorpora micrófono y altavoces para comunicarnos con quienes están en casa. Efectos disuasorios. También podemos activar los efectos de luz y sonido para ahuyentar a visitas indeseables.

Si eres de Amazon, lo tuyo es Blink

Si buscas una cámara pequeña que se pueda colocar en cualquier lugar, lo tuyo es la cámara con cable Blink Mini de Amazon. Es un dispositivo para interiores que cuenta con modo diurno y otro nocturno que permite recibir alertas en el móvil. Además, con esta cámara podemos escuchar, e incluso hablar, con las mascotas o las personas que están en casa. La cámara Blink puede vincularse con Alexa para ver los vídeos grabados o en directo y activar y desactivar con la voz.

Blink con dispositivo Alexa. Amazon

