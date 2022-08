La cámara de fotos más resistente para los peques de la casa cuesta solo 20 euros

A los niños les encanta imitar a los adultos y les apasiona jugar a cosas que hacen estos en su día a día, no es de extrañar, entonces, que quieran hacer ellos las fotografías de la familia o tener una cámara como los mayores. No obstante, cuando les damos un objeto delicado a los pequeños de la casa, como un smartphone, una cámara digital o instantánea, sufrimos un poco por si se les cae al suelo y se rompe, ya que sus manitas son más pequeñas que el propio dispositivo. Así que, no es mala idea que tengan ellos una cámara resistente a todo tipo de golpes y de manos.

Y, existe. Se trata de una cámara infantil que hace buenas fotos y se le podrá caer a tus hijos un millón de veces sin que ocurra nada. Digital, con 12 megapíxeles, opción de selfie, también de video y con tarjeta de 32 gigas para que almacenen multitud de fotografías. Además, gracias a una luz de relleno y a una lámpara de flash, tus hijos podrán tomar fotos más claras y realistas. Quién sabe, puede haber algún fotógrafo nuevo en la familia. Lo mejor es el precio, porque si la compras ahora que está rebajada en Amazon no te costará ni 20 euros.

Con USB y en varios colores. Amazon

Para los mini fotógrafos

Esta cámara tiene multitud de funciones: captura de fotos, grabación de video, reproducción, juegos de rompecabezas, ajuste de fecha... Además el tamaño es ideal para ellos y el material ecológico (no tóxico), resistente a las caídas (¡y es muy duradero!). Posee una estructura firme, pequeña y liviana con un cordón para transportarla de manera fácil.

Por último, la batería es de litio, de 3,7 vatios, y está incorporada. La puedes cargar, gracias a su ranura USB, y aguanta 500 milamperios. Para que los niños ahorren batería, posee un apagado automático si el dispositivo detecta que nadie la está utilizando.

