El juego de Google que te reta a descubrir si las imágenes son creadas por humanos o por inteligencia artificial

El enorme desarrollo que ha alcanzado la inteligencia artificial en los últimos tiempos ha supuesto un desafío para la humanidad, porque en el caso de las imágenes, a veces cuesta diferenciar cuáles son generadas por IA o cuáles han salido del ser humano.

Por eso, Google ha lanzado un juego online en el que reta a los usuarios a encontrar una imagen generada por inteligencia artificial que se ha colado con otras tres reales, sacadas de su proyecto Google Arts & Culture.

El juego se llama Odd One Out, y en él, disponemos de cuatro vidas y se nos van presentando pantallas con cuatro imágenes: una de ellas no es real, y el internauta tiene unos segundos para encontrarla.

Otra pregunta del test. GOOGLE

"Nuestro programa de residencia de artistas se lleva a cabo desde 2014 y apoya a artistas y codificadores creativos que experimentan con tecnologías emergentes para resolver un desafío cultural o para conectar audiencias con la cultura en línea de nuevas maneras", explica un portavoz de Google, en declaraciones recogidas por el Daily Mail.

"El punto de partida de estos nuevos experimentos fueron las aplicaciones de Google AI Image Generation Research para inspirar el descubrimiento cultural y el aprendizaje a través del juego", dijo un portavoz de Google.