Inteligencia y elegancia van de la mano en este 'smartwatch' deportivo con multitud de modos y 24 euros de descuento en Amazon

Hay personas a las que no les gusta tener que cambiar sus complementos o wearables según el lugar donde van o lo que estén haciendo, por eso, sus compras son prácticas, para no darle vueltas a la cabeza en exceso. Un gran ejemplo sería un smartwatch, uno de los wearables más deseados hoy en día, ideal para ir al trabajo (elegante y funcional) y, a la vez, perfecto para tus entrenamientos (con diez modos deportivos distintos e impermeable). De esta forma, al salir del trabajo no tendríamos que cambiarnos esta band fitness por otra y podríamos registrar los datos de salud del día a día sin problema, tanto de la jornada laboral, como del deporte qué hacemos o la calidad de nuestro sueño.

Si para ti también es un sueño poder tener el smartwatch perfecto para todos los momentos del día, debes saber que existe y esta semana está muy rebajado en Amazon con un 44% de descuento, por lo que solo te costará 30, en vez de 54 euros. Además de ser muy elegante y con opción de utilizar esfera analógica o digital, es unisex y perfecto para cualquier deporte que practiques. Ya sea un ejercicio de fuerza, de resistencia o, incluso, un entrenamiento acuático, será tu aliado ideal porque tiene hasta diez modos deportivos distintos y es impermeable.

Si vinculas el teléfono móvil puedes recibir todo tipo de notificaciones. Amazon

Un sólido equipo de I+D

La firma es conocida por ser un fabricante de hardware inteligente con un sólido equipo de I+D. Tal y como aseguran desde Maxtop: "estamos calificados para desarrollar y diseñar varios relojes inteligentes, bandas y dispositivos relacionados con IOT.T y así lo han demostrado con este smartwatch. Monitor de seguimiento de sueño, de frecuencia cardiaca, presión arterial, modos deportivos, notificaciones emergentes... ¡Lo tiene todo!

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.