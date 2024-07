¿Han usado tu voz para crear contenido con IA? No te preocupes, YouTube te dejará solicitar su eliminación

DALL-E via Bing Image Creator

En el pasado mes de junio, la plataforma de YouTube implementó la posibilidad de permitir a las personas solicitar la eliminación del contenido generado por inteligencia artificial que pueda simular su voz o rostro, según su proceso de solicitud de privacidad. Dicho esto, será YouTube quien decida, después de analizar los diferentes factores, si se elimina el contenido.

YouTube eliminará contenido de IA si así lo considera

Como decimos, aunque se envíe una solicitud para eliminar un contenido, no implica que se vaya a eliminar, ya que desde la plataforma avisan que habrá varios factores que determinaran si se puede eliminar ese contenido. YouTube tomará su propia decisión en función de estos, incluso si el contenido es alterado o simulado y se comparte como tal, ya que tiene que ser fácilmente identificable.

Desde TechCrunch informan que YouTube valorará si se considera algún tipo de parodia o sátira. Entre otros factores, se incluyen varios como si algún tipo de figura pública muy conocida se ve envuelto en comportamientos más delicados, como delitos, violencia o apoyando algún tipo de movimiento político.

La plataforma se dará unas 48 horas para actuar sobre la petición y si el contenido se elimina antes, la petición ya será cerrada, si no, seguirá en revisión. Si esta petición llega a buen puerto, el video será eliminado por completo. También el nombre, datos personales del individuo en la descripción y etiquetas. Incluso podrían difuminarse las caras, pero no está permitido hacer que el video sea privado, ya que el autor podría hacerlo público fácilmente.

YouTube no está en contra del uso de la inteligencia artificial, de hecho ha experimentado con ella en su propia plataforma, pero alega que el etiquetar un contenido como IA no se librara de ser eliminado y tendrá que cumplir con las pautas de la comunidad de YouTube. Por el momento, no se ha realizado ningún comentario sobre este cambio, aunque en marzo introdujo una herramienta llamada Creator Studio que permite a los creadores de contenido saber cuando un contenido de aspecto realista ha sido creado con medios como la IA generativa.

