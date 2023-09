Utilizan inteligencia artificial para recrear como se verían los niños desaparecidos durante la dictadura de Argentina

Los niños robados durante la época franquista en España no son los únicos que se arrebataron de sus madres recién nacidos hace décadas. Un problema similar sufrieron los argentinos con su dictadura, en la que muchos niños fueron separados de sus padres (que a menudo terminaban ejecutados) para entregarlos a familias generalmente vinculadas al régimen.

Con el paso del tiempo, muchos de aquellos niños han llegado a enterarse de su verdadero origen y otros muchos tienen sospechas de que podrían ser niños robados en Argentina. Por ese motivo, hay personas que se dedican a tratar de ayudar a quitarles las dudas.

Uno de ellos es el publicista argentino Santiago Barros, entrevistado recientemente por Associated Press, que utiliza inteligencia artificial para crear imágenes de cómo podrían verse los niños desaparecidos durante el régimen totalitario de Argentina en la actualidad. Según explica, el proyecto no pretende reemplazar las pruebas de ADN que realizan las Abuelas de Plaza de Mayo, que, a día de hoy, son el único método de identificación válido.

El propósito de Barros es remover la conciencia de los mayores de 46 años que pueden tener dudas sobre sus orígenes, para que realicen las pruebas y, de este modo, sepan la verdad. Con eso en mente, el publicista sube los resultados obtenidos a una cuenta de Instagram llamada @iabuelas con el objetivo de que se difundan y puedan hallar al individuo desaparecido y, con suerte, se parezca.

Santiago Barros usa Midjourney para crear las imágenes de los rostros de los niños desaparecidos durante la dictadura argentina. Natacha Pisarenko

Barros utiliza Midjourney, un generador de imágenes del que hemos hablado varias veces en 20Bits. En esta herramienta combina fotos de padres y madres desaparecidos del archivo público del sitio web abuelas.org.ar, ya que no hay rastro de los rostros de los hijos. En total, realiza dos posibles combinaciones femeninas y dos masculinas, para que sea más sencilla la posibilidad de acertar.

Matías Ayastuy vio una de las ilustraciones compartidas por Barros y contactó con él, al ver uno de los rostros creados por IA muy similar al suyo. El publicista le dio fotos de su posible madre: Marta Bugnone, secuestrada en 1977, cuando estaba embarazada.

De momento, no hay casos confirmados de personas desaparecidas durante la dictadura argentina que se hayan dado cuenta de sus orígenes gracias al proyecto de Barros. No obstante, eso no detiene al publicista, que sigue compartiendo los resultados de Midjourney en Instagram.

