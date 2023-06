"El Test de Turing ya no sirve, debe ser reemplazado": la nueva propuesta de este experto para evaluar a una IA

El test de Turing ideado por el famoso matemático Alan Turing es considerado el germen de las bases de la inteligencia artificial. Ante el avance de la tecnología, el teórico creó dicha prueba que consistía en que un humano mantuviese una conversación con una máquina y otra con una persona, sin saber quién era quién. Inicialmente, esto sirve para determinar si la IA es capaz de replicar respuestas humanas y, por lo tanto, está 'pensando'.

Los hitos en IA que se están dando en los últimos meses coinciden, en parte, con lo planteado en el test de Turing. El desarrollador Ai21 Labs creó un juego en línea que consistía en que los usuarios tenían que determinar en solo dos minutos si estaban hablando con una persona o un robot en un chat en línea. Solo el 60% de las personas que se comunicaron con un bot acertaron. Mustafa Suleyman, fundador de DeepMind (empresa que adquirió Google) y de Inflection.Ai (strartup que genera asistentes personales con IA), considera que superar el test de Turing ya no es lo importante:

"No está claro si este es un hito significativo o no. No nos dice nada sobre lo que el sistema puede hacer o entender, nada sobre si ha establecido monólogos internos complejos o puede participar en la planificación de horizontes de tiempo abstractos, que es clave para la inteligencia humana".

Suleyman detalla su planteamiento en su libro The Coming Wave: Technology, Power, and the Twitny-first Century’s Greatest Dilemma ('La ola que se avecina: tecnología, poder y el mayor dilema del siglo XXI'). En la obra, menciona que el test de Turing ya no sirve como una meta a alcanzar significativa para la IA, sino que se debería trabajar en lo que llama 'inteligencia artificial capaz' (ACI) que serían programas que puedan fijarse objetivos y lograr tareas complejas con una intervención humana mínima.

Para probar esto, Suleyman propone una "prueba moderna de Turing" en la que los investigadores deberán ofrecer a una IA 100.000 dólares y comprobar si es capaz de convertirlo en 1 millón. Para ello, el bot podría investigar una oportunidad de negocio de ecommerce, generar planos para un producto, encontrar un fabricante en la red y vender el artículo.

El fundador de DeepMind e Inflection.Ai cree que este nuevo hito podrá alcanzarse en algún momento de los próximos dos años, teniendo en cuenta el avance acelerado actual. "No solo nos importa lo que una máquina pueda decir, también nos importa lo que puede hacer", opina, sin olvidar las consecuencias que esto podría tener en la economía mundial.

