Conoce a Sarah, el nuevo avatar con IA de la OMS que responde a tus consultas médicas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha presentado a Sarah (Smart AI Resource Assistant for Health) su nuevo avatar basado en la inteligencia artificial generativa experta en el sector que podrá ayudar a cualquier usuario, tanto en España como en todo el mundo. Su lanzamiento se ha producido en vísperas del Día Mundial de la Salud.

Este avatar ya sé probo durante la pandemia de la covid-19 bajo el nombre de Florence, pero ahora ha sido puesta operativa de nuevo con un nuevo modelo de lenguaje y tecnología, además de ocho idiomas, entre los cuales se encuentra el español. Su misión principal no es la de diagnosticar, sino la de ayudar a los usuarios a tener una vida más saludable.

Así es Sarah, el avatar de la OMS experto en salud

Tal y como afirma la OMS en un comunicado, Sarah te puede decir cuáles son los factores de riesgo de algunas de las principales causas de defunción en el mundo, como el cáncer, las cardiopatías, las neumopatías y la diabetes. También brinda información actualizada sobre recursos disponibles para abandonar el hábito tabáquico, mantenerse activo, tomar una alimentación saludable, entre otras cosas.

Para hablar con ella lo único que hay que hacer es hacer clic en este enlace y después pulsar en ‘Hablar con Sarah’. En el momento que lo pulses se te pedirá permiso para acceder al micrófono y a la cámara, algo que algunos usuarios no entienden y no ven necesario. La OMS se cura en salud y avisa de que no se hace responsable de los comentarios realizados por su IA y que sus respuestas es posible que no sean exactas.

Es decir, aunque esto pueda ayudar, hay que tener en cuenta que es una inteligencia artificial y que no sustituirá al consejo de un médico. La IA puede aportar grandes mejoras en la salud pública y dese la OMS se pide que se siga investigando esta nueva tecnología para perfeccionar a Sarah en cuanto a la salud, pero sin renunciar a los principios éticos más estrictos.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.