¿Sam Altman quiere hacernos inmortales? El CEO de OpenAI invierte en investigaciones que se alejan de la IA

La inteligencia artificial parece no ser suficiente para Sam Altman, CEO de OpenAI, la empresa detrás de herramientas como ChatGPT o DALL-E que están revolucionando el sector tech. Sin embargo, el empresario recientemente se ha planteado ir más allá y comenzar a investigar un tema recurrente en las películas distópicas de ciencia ficción: la prolongación de la vida.

Un artículo de MIT Technology Review reciente comentaba algunas de las nuevas ideas en las que Altman está comenzando a invertir. Entre los proyectos más comentados que está financiando está la investigación para conseguir energía ilimitada y el estudio de cómo dar más años de vida de media al ser humano.

Algunos medios de comunicación se han referido a este proyecto como un intento de alcanzar la inmortalidad. No obstante, más que eso, lo que la empresa financiada por Altman está investigando es en la forma de que la vida útil sea más larga, es decir, que los humanos puedan prolongar su tiempo en la Tierra o, al menos, que los estragos de la vejez tarden más en llegar.

La firma en la que el director ejecutivo de OpenAI ha invertido y que tanto está dando de qué hablar es Retro Biosciences. MIT Technology Review comenta que el empresario ha entregado en total 180 millones de dólares.

En concreto, Retro Biosciences afirma que su objetivo es "encontrar y demostrar mecanismos de antienvejecimiento en mamíferos no humanos". Cuando obtengan resultados en dichos animales, tratarán de "traducir esas estrategias científicas a los humanos", para que estos vivan más o que se retrase la aparición de los signos de vejez.

Desde noviembre de 2022, OpenAI se ha convertido en la firma de la IA más reconocida hasta la fecha. La marca ha conseguido adelantar al resto de las que estaban desarrollando plataformas o funciones con este tipo de tecnología. No obstante, la IA es un terreno inexplorado en el que se está comenzando a regular y puede que OpenAI no sobreviva a los cambios: ChatGPT ha sufrido una caída de usuarios en los últimos meses y la investigación de algo tan nuevo es costoso y complicado para una empresa tan nueva y que todavía no ha salido a la bolsa de valores. ¿Será ese el motivo por el que Altman está dispuesto a apostar por un proyecto completamente innovador?

