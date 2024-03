Qué inteligencia artificial se esconde detrás de la influencer virtual Alba Renai, la nueva presentadora de Supervivientes

Una de las profesiones más nuevas que existe en la actualidad es la de influencer. Este puesto de trabajo surgió por la llegada de las redes sociales y ha propiciado otras formas de plantear el marketing, además, cada vez hay más personas que se dedican ello, lo cual puede suponer un problema para crecer por la masificación de los creadores de contenido. Y, ahora, parece que la competencia no solo viene por parte de los humanos, debido a que la inteligencia artificial (IA) también ha irrumpido en el sector.

Hablamos del caso de Alba Renai, la influencer virtual creada y entrenada por IA que se suma a la cobertura del programa de televisión Supervivientes 2024 de Mediaset. Esta mujer digital, diseñada por la división de innovación VIA Talents de BE A LION –filial de Mediaset España–, conducirá el nuevo espacio 'Supersecretos con Alba Renai' para ofrecer contenidos exclusivos sobre la supervivencia de los concursantes.

Pero más allá de su participación en este formato, dicha influencer ha revolucionado el panorama actual de la comunicación y el segmento de la influencia en las redes sociales por su inteligencia artificial integrada.

Concretamente, BE A LION es la compañía responsable de la creación, producción y promoción al desarrollar una influencer con una metodología innovadora que combina la creatividad humana con las redes neuronales de la inteligencia artificial. No obstante, Alba Renai no es la única creadora de contenidos que no es real, desde 20Bits te mostramos otras influencers que no son de carne y hueso.

Qué otras influencers virtuales existen

Natalia Novak es una inteligencia artificial que simula ser una influencer de 21 años con un estilo de vida de lujo. En Instagram, tiene más de 32.100 seguidores y las imágenes publicadas muestran a una chica rubia bastante voluptuosa y sexualizada. Además, su creador es un joven ingeniero de sistemas de software llamado Pierre.

Aitana López es una modelo entusiasta del deporte y del gaming que, en realidad, ha sido creada por una agencia especializada en imágenes falsas. No obstante, aunque en su biografía especifica que es una modelo de inteligencia artificial, sus comentarios están llenos de hombres piropeándola e incluso asegurando que es "una obra maestra de la naturaleza".

Esta creación forma parte del negocio de TheClueless, una agencia de representación de modelos centrada en crear mujeres por inteligencia artificial "bien pensadas, con diferentes personalidades que arrasen en el mundo virtual con su encanto auténtico y su impacto".

Aitana López, modelo creada por IA. The Clueless

Y, por último, Claudia es otra modelo de 19 años que ha vendido fotos eróticas a través de la página web OnlyFans (un servicio de suscripción donde los usuarios pagan a los creadores, en su mayoría del sector del porno y el erotismo). Al igual que las otras influencers, lo que ocurre es que Claudia no es real, ya que fue creada por Stable Diffusion.

Imágenes de Claudia, la modelo generada por IA que ha ganado dinero en OnlyFans. REDDIT / STABLE DIFFUSION

