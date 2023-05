La inteligencia artificial crea las escenografías que podrían ganar Eurovisión: este es el resultado de España

Quedan muy pocos días para que se celebre el Festival de Eurovisión, uno de los eventos musicales más importantes del año. Pero más allá de las canciones, otro de los factores que determina al ganador del concurso es la puesta en escena, y gracias a la inteligencia artificial que ha utilizado Paradigma, la herramienta Midjourney ha dado a conocer la escenografía que podría ayudar a los cantantes a ganar Eurovisión.

1.- Ucrania

Ucrania Midjourney

El dúo TVORCHI representará a Ucrania en Eurovisión 2023 con la canción 'Heart of Steel', y según Midjourney, esta sería la puesta en escena que triunfaría en el festival.

2.- Finlandia

Finlandia Midjourney

Käärijä representará a Finlandia en Eurovisión con el tema 'Cha cha cha'. La inteligencia artificial ha pensado que el país podría ganar el concurso con esta puesta en escena, una muy diferente a la que se espera en la realidad.

3.- Alemania

Alemania Midjourney

Lord of the Lost representará a Alemania con 'Blood & Glitter', y no muy lejos de la realidad, Midjourney ha acertado con la puesta en escena de esta banda de rock metal gótico.

4.- Israel

Israel Midjourney

Noa Kirel representará a Israel en Eurovisión con la canción 'Unicorn', y aunque el país no europeo, la televisión pública israelí forma parte de la Unión Europea de Radiodifusión. Quién sabe, a lo mejor la cantante gana el concurso con esta puesta en escena.

5.- Noruega

Noruega Midjourney

Alessandra Mele será la representante de Noruega en Eurovisión con su tema en inglés 'Queen of Kings'. La cantante parece una 'guerra' con la puesta en escena que ha pensado Midjourney.

6.- Suecia

Suecia Midjourney

Loreen será la representante de Suecia con el tema en inglés 'Tattoo'. Muchos usuarios conocerán a esta cantante porque ganó el festival en 2012 con la canción 'Euphoria', pero más allá de la competición, la inteligencia artificial piensa que la puesta en escena con varios colores sería la mejor opción para que Suecia vuelva a ganar el concurso.

7.- Reino Unido

Reino Unido Midjourney

Mae Muller representará a Reino Unido con 'I Wrote A Song', y a pesar de que las exceptivas están muy altas, la puesta en escena de Midjourney es muy diferente a la que se espera este sábado.

8.- España

España Midjourney

Blanca Paloma será la encargada de representar a España en la 67 edición de Eurovisión con 'Eaea'. Midjourney apuesta por la puesta en escena que se puede observar en la imagen, pero tendremos que esperar al sábado para ver si nuestro país sorprende a los espectadores.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.