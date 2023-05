Frente a la amenaza que ChatGPT y el avance de la inteligencia artificial parecía que iba a suponer para los motores de búsqueda tradicionales, Alphabet, la empresa matriz de Google, tuvo que adelantar el lanzamiento de Bard, un chatbot en el que llevaba tiempo trabajando y que podría ser el gran rival de la IA de OpenAI.

El servicio ya está operativo en 180 países, aunque en inglés, coreano y japonés, y se espera que pronto se despliegue en más territorios y en más idiomas. Sin embargo, parece que el modelo de lenguaje grande de la firma todavía se resiste a abrir sus puertas en la Unión Europea.

Brando Benifei, eurodiputado que lidera las negociaciones sobre las nuevas normativas sobre inteligencia artificial que podrían entrar en vigor en el continente, ha manifestado que desconoce el motivo por el que se excluye a los 450 millones de ciudadanos europeos y lo cataloga como un "gran problema". Aparentemente, Google podría haber tomado la decisión para enviar un mensaje a la UE sobre su rechazo a las leyes sobre privacidad y seguridad que plantean para la IA, o al menos eso consideran algunos expertos a los que el medio WIRED preguntó.

Cabe señalar que, pese a no apostar por Europa en general, Google sí que ha lanzado sus servicios de IA generativa en algunos territorios de países europeos, como la isla noruega Bouvet, una isla deshabitada del Océano Atlántico, en el Sur, cuyos habitantes son 50.000 pingüinos; las Islas Åland, de Finlandia, y Jan Mayen y Svalbard, de Noruega. Tobias Judin, jefe de departamento internacional de la autoridad de protección de datos de Noruega, cree que este "extraño" paso de la compañía podría tratarse de un "descuido" o porque Noruega no es miembro de la UE.

A la pregunta sobre si querían influenciar a las políticas sobre IA en Europa, Google no responde. Sin embargo, Delia Williams-Falokun, portavoz de la marca, asegura que los planes de expansión continúan: "Lo implementaremos de manera gradual y responsable y seguiremos siendo un socio útil y comprometido con los reguladores mientras navegamos juntos por estas nuevas tecnologías".

Los errores de Bard

Un punto importante para los legisladores europeos es que los desarrolladores de los sistemas de inteligencia artificial intenten evitar sesgos o la desinformación. En este caso, Bard ha llegado a protagonizar alguna polémica, después de que unos investigadores descubriesen que se podía incitar a que negase el cambio climático, que cuestionasen las vacunas o hablasen incorrectamente de la guerra entre Ucrania y Rusia.

Hasta ahora, Alphabet ha detallado siempre que Bard está en fase de prueba y que, por lo tanto, aún les queda mucho trabajo por delante. De hecho, su herramienta solo es accesible entrando en una lista de espera o por invitación. Por ese motivo, los problemas de sesgos y errores están presentes, tanto que algunos trabajadores anónimos de la empresa categorizaron a la IA como "peor que inútil".

Es posible que Google no trate de presionar a Europa, sino que no quieran arriesgarse a un error considerable en el continente. Esto se debe a que podría jugar en su contra ante las negociaciones referentes a la Ley de IA, según afirma el analista senior de políticas del grupo de derechos digitales Acces Now en Bruselas, Daniel Leuer.

El caso de ChatGPT

También es importante recordar que ChatGPT tuvo su mala etapa en Europa. El Garante para la Protección de Datos Personales de Italia anunció a finales de marzo una "limitación" de la IA de OpenAI, que dio lugar al bloqueo "con efecto inmediato" en el territorio. Esta decisión se tomó después de que el chatbot sufriese una brecha de seguridad que filtró los datos de los usuarios.

La empresa de IA logró volver a Italia cumpliendo con una serie de requisitos referidos a la protección de menores, los derechos sobre los datos personales, la información y la privacidad. No obstante, originó cierto recelo por parte de Europa, que decidió redactar de nuevo una propuesta de ley que ahora se la conoce como la 'Ley de IA'.

Cómo probar Bard desde España

A pesar de que Google no haya lanzado su chatbot en los países miembro de la Unión Europea, hay un truco que sirve para usarlo desde cualquier territorio del continente, incluido España.

Lo único que hay que hacer es emplear una VPN para navegar en el dispositivo como si se hiciese desde otro país en el que Bard sí que esté operativo. Una opción sencilla para ello es descargar el navegador Opera que en su configuración tiene la opción de 'VPN' y cambiar la ubicación por una manual, quitando la selección 'Óptima' que viene por defecto.

