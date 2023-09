Traducciones a medias y textos sin sentido: así (de mal) está generando noticias la IA en el portal Gizmodo

El medio de comunicación Gizmodo, que cuenta con una versión en español, ha despedido al personal que traduce los artículos del inglés y los ha sustituido por inteligencia artificial, según ha informado The Verge. Los despidos se produjeron el pasado 29 de agosto a través de videollamada y demuestra que la IA sí que podría ser un problema para algunos empleados.

Cuando se habla de que la IA puede suponer una amenaza para algunos trabajadores, los expertos se apresuran a responder que principalmente servirán para agilizar las tareas repetitivas, pero que la intervención humana seguirá siendo necesaria. Sin embargo, hay empleados que sí que podrían verse más afectados y ser reemplazados, como ha ocurrido con los redactores de habla hispana de los artículos de Gizmodo.

Matías S. Zavia, ex escritor de Gizmodo, comentó a través de sus redes sociales lo que había ocurrido el 31 de agosto, días después de que lo echasen: "El martes cerraron @GizmodoES para convertirlo en una autoeditora de traducciones (la IA me quitó el trabajo, literalmente)".

El personal de la versión en español del medio de comunicación también redactaba contenido original en dicho idioma, por lo que no se dedicaban únicamente a traducir. Ahora, han sido sustituidos por IA y, en los posts en español, se muestra el siguiente mensaje con un enlace al artículo en inglés:

"Este contenido ha sido traducido automáticamente del material original. Debido a los matices de la traducción automática, pueden existir ligeras diferencias. Para la versión original, haga clic aquí".

Víctor Millán, periodista y lector de Gizmodo, ha defendido el trabajo de sus compañeros de profesión. Según ha señalado en X (antes Twitter), los nuevos artículos traducidos automáticamente cambian del español al inglés de forma abrupta, por fallos en el sistema utilizado.

Los expertos en IA han advertido en varias ocasiones que dicha tecnología no está lista para reemplazar a los traductores humanos y que, a menudo, presentan fallos. No obstante, las malas interpretaciones del texto original no han impedido que Gizmodo y otras empresas recurran a la IA para reducir costes y despedir aparte de su plantilla. ¿La empresa reculará tras los problemas que se han comenzado a percibir o continuará apostando por la IA ciegamente?

Estos son algunos de los errores que se pueden ver en la traducción automática al español de Gizmodo. 20BITS

