Olvídate de hacer tus trabajos académicos con ChatGPT: OpenAI podría incorporar marcas de agua en los textos

Los avances tecnológicos basados en inteligencia artificial (IA) son bastante prometedores, debido a que pueden ser útiles como apoyo en productividad o creatividad de diversas profesiones, aunque no siempre se usan de esta manera.

Algunas IAs han reemplazado a personas en sus puestos de trabajo y otras se han utilizado para hacer deberes académicos, sustituyendo por completo a la mente humana. Además, al hilo de esto último, uno de los sistemas más sonados para elaborar redacciones y textos es ChatGPT, cuyos resultados son tan completos y se adaptan tanto a las exigencias del usuario que algunos estudiantes ya utilizan dicha IA para sus hacer trabajos. No obstante, ante la posibilidad de que los alumnos sigan empleando la tecnología de OpenAI para no redactar por sí mismos, varios maestros ya han recurrido a los detectores de texto artificial para comprobar qué es real y qué no.

Además, para aumentar el abanico de detectores, OpenAI ha creado una herramienta que puede identificar textos escritos por ChatGPT con un alto grado de precisión, de esta manera, se "podría atrapar a los estudiantes que hacen trampa".

Según el diario The Wall Street Journal, esta innovación es una "marca de agua" que identifica los textos escritos por una inteligencia artificial, sin embargo, la compañía de Sam Altman sigue debatiendo su lanzamiento. ¿El motivo? Esto se debe a que dicho detector está adoptando un "enfoque deliberado" debido a "las complejidades involucradas y su probable impacto en el ecosistema más amplio más allá de OpenAI".

Además, un portavoz afirma al diario TechCrunch que el método de marca de agua que están desarrollando "es técnicamente prometedor", pero tiene "riesgos importantes" que están sopesando mientras investigan alternativas.

La marca de agua sería invisible

Con la marca de agua en el texto, OpenAI se centraría únicamente en detectar textos de ChatGPT, no de modelos de otras empresas. Asimismo, lo haría haciendo pequeños cambios en la forma en que ChatGPT selecciona palabras, creando básicamente una marca de agua invisible en el texto que podría ser detectada por una herramienta independiente.

Por otro lado, el portavoz de la compañía de Sam Altman puntualiza que las marcas de agua en el texto podrían "estigmatizar el uso de la IA como una herramienta de escritura útil para hablantes no angloparlantes nativos".

