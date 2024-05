OpenAI quiere destronar a Google: el nuevo buscador de ChatGPT ya tiene posible fecha de lanzamiento

OpenAI, la compañía creadora de ChatGPT, está trabajando en un nuevo motor de búsqueda que competirá directamente con Google. Los rumores empezaron a sonar a mediados de febrero, cuando el diario estadounidense The Information anunció que la empresa de Sam Altman quería lanzar un servicio de búsqueda con inteligencia artificial (IA) para competir con el gigante de Mountain View. Y, ahora, después de casi tres meses, el usuario @nonmayorpete de la red social X (antes Twitter) revela que OpenAI lanzará su buscador con IA este jueves 9 de mayo.

Según el filtrador, el jueves se hará oficial la dirección 'search.chatgpt.com' para alojar el buscador de ChatGPT, pero, de momento, la URL indicada muestra el mensaje 'Not found' ('No encontrada', en español), teniendo en cuenta que si una dirección no existe en Internet, la página web muestra 'Domain Error' o '404'.

Sin embargo, por el momento se conocen pocos detalles de esta posible plataforma y OpenAI no ha confirmado nada al respecto. Además, tampoco está claro si el buscador será independiente o parte de ChatGPT.

Por otro lado, los rumores apuntan a que esta novedad buscará información a través de la inteligencia artificial generativa, aprovechará su base de datos de modelo de lenguaje grande (LLM, por sus siglas en inglés), empleará la IA para comprender qué necesitan los usuarios, mostrará enlaces que solucionen las peticiones y ofrecerá resultados más precisos.

La última novedad de ChatGPT: recordar conversaciones

OpenAI anunció el lanzamiento de la función de memoria en ChatGPT para que los usuarios puedan solicitar al chatbot que memorice algunos temas tratados en las conversaciones, de esta manera, podrá recordarlos en futuros chats.

Con esta opción, OpenAI evita que los individuos tengan que repetir información y, a su vez, permite gestionar qué cuestiones puede recordar, así como pedirle a ChatGPT que olvide cierta información desde la propia conversación. Además, los interesados podrán solicitar cuestiones relacionadas con estos datos sin tener que repetir dicha información.

Por otro lado, el chatbot advertirá a los usuarios del momento en el que haya guardado datos nuevos en la memoria y, para ello, mostrará un mensaje informativo de 'Memoria actualizada'.

