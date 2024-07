OpenAI contra Google: la empresa de ChatGPT anuncia SearchGPT, su "prototipo" de buscador basado en IA

OpenAI se ha propuesto conquistar el mundo en el terreno de la inteligencia artificial. La empresa madre del popular chatbot de IA generativa ChatGPT, que arrasa en España y en el resto del mundo, acaba de anunciar un nuevo servicio que amenaza con ponerle las cosas difíciles al mismísimo y todopoderoso Google.

SearchGPT es una herramienta de búsqueda que utiliza IA para proporcionar acceso en tiempo real a la información de Internet, lo que marca un movimiento significativo en la competencia directa con el gigante tecnológico Google. Previamente, ya habían llegado rumores sobre la posibilidad de que OpenAI estuviera trabajando en un servicio como este.

“Estamos probando SearchGPT, un prototipo temporal de nuevas funciones de búsqueda de IA que te brindan respuestas rápidas y oportunas con fuentes claras y relevantes”, ha subrayado la compañía de Sam Altman.

Según detallan, de momento este servicio se está lanzando solo “a un pequeño grupo de usuarios y editores para recibir comentarios”. Asimismo, adelantan que “si bien este prototipo es temporal” sus planes son “integrar lo mejor de estas funciones directamente en ChatGPT en el futuro”.

Construido sobre la tecnología GPT-4 de OpenAI, esta herramienta busca revolucionar la manera en que los usuarios interactúan con los motores de búsqueda. A diferencia de los buscadores tradicionales que presentan una lista de enlaces, SearchGPT ofrece respuestas rápidas y claras, acompañadas de fotos y resúmenes concisos.

"Las respuestas tienen atribuciones y enlaces claros, en línea y con nombre, para que los usuarios sepan de dónde proviene la información y puedan interactuar rápidamente con más resultados en una barra lateral con enlaces a las fuentes".

En qué se diferencia SearchGPT de Google

Esta función permitirá a los usuarios obtener información relevante y verificada de manera más eficiente, asegura la compañía, que en su anuncio ha lanzado un dardo a Google y el resto de los buscadores: “Obtener respuestas en la web puede requerir mucho esfuerzo y, a menudo, varios intentos para obtener resultados relevantes”.

Una de las características más destacadas de SearchGPT es su capacidad para mantener una conversación fluida con los usuarios. Tal como explica el comunicado de OpenAI, “podrá hacer preguntas, como lo haría en una conversación con una persona, y el contexto compartido se creará con cada consulta”. Esto significa que los usuarios pueden profundizar en los temas de su interés mediante un chat interactivo, ubicado al final de la página de resultados.

Para garantizar la calidad y precisión de la información, OpenAI ha colaborado con importantes medios de comunicación, incluyendo The Wall Street Journal, The Associated Press, Vox Media y la revista Atlantic. Esta asociación, dicen, asegura que las respuestas proporcionadas por SearchGPT sean confiables y estén respaldadas por fuentes acreditadas.

Nicholas Thompson, director ejecutivo de The Atlantic, subraya la importancia de construir esta tecnología de manera ética y respetuosa con el periodismo y los editores: “La búsqueda con inteligencia artificial se convertirá en una de las formas clave en las que las personas navegarán por Internet y es crucial, en estos primeros tiempos, que la tecnología se construya de una manera que valore, respete y proteja al periodismo y a los editores”.

“Creemos que, al mejorar las capacidades conversacionales de nuestros modelos con información en tiempo real de la web, encontrar lo que busca puede ser más rápido y fácil”, concluyen desde OpenAI.

Cómo es SearchGPT y cuándo estará disponible

La interfaz de SearchGPT se asemeja a la de Google, con una página de inicio sencilla y un recuadro para ingresar consultas.

Por ahora, la herramienta estará disponible únicamente para 10.000 usuarios seleccionados. Según Kayla Wood, portavoz de OpenAI, no hay una fecha de lanzamiento oficial para el público general.