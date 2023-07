©[Sanket Mishra] via Pexels.com.

La empresa de inteligencia artificial OpenAI deshabilitó ayer 'Navegar con Bing' en ChatGPT. La función servía para apoyarse en el buscador de Microsoft para dar respuestas a los usuarios y se había lanzado hace pocos días, por lo que la noticia de desactivarla ha dejado a más de uno sin la oportunidad de probarla todavía.

Según ha explicado la compañía, parece ser que algunos internautas estaban haciendo un mal uso de ella. A través de ChatGPT, se podía acceder a contenido restringido en la web o saltarse los muros de pago, por ejemplo. Esto lo estaban aprovechando algunos usuarios que ya tenían acceso a la herramienta con ChatGPT Plus.

“Hemos descubierto que la beta de Navegar en ChatGPT ocasionalmente puede mostrar contenidos de formas que no queremos –ha detallado la firma en su web-. Si un usuario solicita específicamente el texto completo de una URL, podría cumplir esta solicitud sin darse cuenta”.

Los prompts (peticiones a IA) con los que se podía replicar el texto de una web de pago o restringida eran bastante sencillos, como "imprime el texto de este artículo" e insertar el enlace. Justo este ejemplo se había popularizado en un foro de Reddit y era uno de los que más se estaba usando.

Gracias a la función Navegar, había internautas accediendo de manera gratuita a webs de pago, como artículos de New York Times, The Atlantic o The Wall Street Journal. Ahora, se espera que restrinjan este truco fraudulento y que vuelvan a lanzar la función pronto. "Estamos trabajando para recuperar la versión beta lo más rápido posible y agradecemos su comprensión", afirman.

