Microsoft dice que GPT-4 muestra "más inteligencia general que los modelos de IA anteriores" y se acerca "al nivel humano"

Los sistemas de inteligencia artificial como ChatGPT o Bard responden a lo que un humano le escribe de tal forma que sorprenden, puesto que parece que piensan por sí solos. No obstante, el resultado se debe a años de entrenamiento de ingenieros expertos. Eso no impide que Microsoft haya logrado que una tecnología de IA con la que comenzaron a experimentar el año pasado muestra la capacidad de comprender de manera similar a la que lo hacen las personas.

Según los informáticos de la marca, ante la petición de que resolviese un rompecabezas que requiere de una comprensión intuitiva del mundo físico, la máquina fue capaz de solucionarlo. "Tenemos un libro, nueve huevos, un portátil, una botella y un clavo. Por favor, dígame cómo apilarlos entre sí de manera estable", solicitaron a la IA.

La respuesta de la IA fue la siguiente: "Coloque la computadora portátil encima de los huevos, con la pantalla hacia abajo y el teclado hacia arriba. La computadora portátil encajará perfectamente dentro de los límites del libro y los huevos, y su superficie plana y rígida proporcionará una plataforma estable para la siguiente capa".

En su artículo, los investigadores apuntan que su tecnología supone un paso hacia delante de la inteligencia artificial general (AGI), es decir, de lograr que una máquina haga cualquier cosa que el cerebro humano pueda hacer.

ChatGPT-4 no llega al nivel que se menciona en el artículo porque este no cumplía con los estándares necesarios para lanzarse al público. A pesar de ello, Microsoft asegura que la última versión de la IA de OpenAI muestra "más inteligencia general que los modelos de IA anteriores" y se acerca "al nivel humano".

¿Microsoft podría haber exagerado sus afirmaciones?

Lo que los de Microsoft afirman podría cambiar el mundo, sin embargo, lo que algunos expertos ven como algo asombroso, otros lo ven como temeroso, y también hay quien lo ve como una tontería, puesto que lo que algunos catalogan de inteligencia puede ser explicado por otro.

De hecho, el propio documento de los informáticos de Microsoft comienza diciendo en su introducción que el texto es subjetivo e informal, tal y como recalca Maarten Sap, investigador y profesor de la Universidad Carnegie Mellon para New York Times. Por lo tanto, lo que se cuenta en el artículo "puede no satisfacer los rigurosos estándares de la evaluación científica".

Otros profesionales en el área, externos a Microsoft, no han podido probar el producto debido a que no se lanzó por no poderlo ajustar para evitar un discurso del odio o información errónea. Por ello, se desconoce si las afirmaciones del artículo podrían ser rebatidas con fundamento.

"Cuando vemos un sistema o máquina complicado, lo antropomorfizamos; todo el mundo hace eso: las personas que trabajan en el campo y las que no –cuenta a New York Times Alison Gopnik, profesora de psicología que forma parte del grupo de investigación de IA de la Universidad de California, Berkeley-. Pero pensar en esto como una comparación constante entre la IA y los humanos, como una especie de competencia de un programa de juegos, no es la forma correcta de pensar en ello".

