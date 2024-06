Metis es la nueva IA de Amazon que quiere competir con ChatGPT: cuándo podrás probarla

DALL-E via Bing Image Creator

Amazon apostó por la inteligencia artificial (IA) cuando empezó a usar dicha tecnología para detectar reseñas falsas, crear publicidad llamativa, proporcionar breves párrafos en la página de detalles de un producto para determinar si se ajusta o no a las necesidades de los usuarios, generar imágenes y, posiblemente, para crear una nueva versión de Alexa impulsada por IA.

Más allá de todos estos avances, lo único que le falta a Amazon es un chatbot para abarcar todos los servicios, pero un reciente rumor compartido por el diario Business Insider revela que el ecommerce está trabajando en el desarrollo de un chatbot con inteligencia artificial.

Este bot conversacional se llamará Metis, estará impulsado por uno de los modelos internos de IA de la compañía, se encontrará disponible en el navegador web, competirá directamente con ChatGPT de OpenAI y, respecto a sus funciones, generará respuestas conversacionales basadas en texto e imágenes, sugerirá enlaces de fuentes y completará tareas.

Por otro lado, según se informa, Amazon quiere emplear la generación de recuperación aumentada para Metis, de esta manera, el chatbot podría hacer referencia a conocimientos fuera de sus datos de entrenamiento originales y, por ende, sería capaz de proporcionar respuestas más actualizadas.

Amazon también integrará IA en Alexa

Amazon tiene la intención de mejorar su asistente virtual Alexa gracias a la integración de la inteligencia artificial, asimismo, los rumores apuntan a que este gigante tecnológico lanzará la suscripción Alexa Plus para ofrecer una experiencia personalizada gracias un modelo de IA generativa similar al que ofrece ChatGPT o Gemini.

En un principio, Alexa se basará en un nuevo modelo de lenguaje grande, obtendrá información en tiempo real, maximizará el entretenimiento en el hogar, podrá realizar realizar tareas –como redactar un correo electrónico o pedir comida a domicilio– y otorgará asistencia confiable a los usuarios.

De momento, a pesar de que todavía no hay una fecha exacta de lanzamiento, dicha entidad ya ha probado la tecnología de voz con más de 15.000 clientes para comprobar que la calidad de las respuestas aún no está a la altura de las expectativas. Además, la suscripción de Alexa Plus podría costar alrededor de cinco dólares al mes (4,67 euros, aproximadamente).

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.