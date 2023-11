Un programador emplea una IA para enviar 5.000 solicitudes de empleo de golpe: descubre cuántas entrevistas consiguió

El boom de la inteligencia artificial (IA) llegó a España a finales del año pasado con el lanzamiento oficial de ChatGPT y, desde entonces, esta tecnología no ha parado de crecer. En 20Bits, hemos visto cómo ha sustituido a profesionales en puestos de trabajo, su capacidad para hacer exámenes o crear imágenes desde cero, cómo puede imitar el rendimiento humano al relacionar conceptos e incluso cómo se ha podido integrar en armas para atacar a enemigos.

Pero al hilo del ámbito laboral, la IA debe servir como un complemento cuyo objetivo sea aumentar la cantidad de trabajo realizado y la efectividad, sin llegar a utilizarla para reemplazar al conocimiento que poseen las personas porque ofrecen perspectivas particulares y únicas. Por lo tanto, podríamos decir que esta tecnología sería útil para automatizar tareas o, por ejemplo, buscar trabajo.

Para aquellos usuarios que consideren que buscar trabajo es una tarea complicada, deben saber que un hombre desempleado utilizó una herramienta de inteligencia artificial para enviar 5.000 solicitudes de empleo con tan solo un solo clic, informa el diario Wired.

Concretamente, Julian Joseph, ingeniero de software, utilizó LazyApply para enviar las solicitudes, sin embargo, consiguió 20 entrevistas -una cifra súper baja para el número de vacantes que solicitó-. Pero ante tal 'fracaso', Joseph afirmó para el medio de comunicación citado que "el hecho de que esta herramienta exista sugiere que algo está roto en el proceso. Lo veo como una recuperación de parte del poder que se ha cedido a las empresas a lo largo de los años".

Todavía se desconoce qué pudo fallar en el proceso para que el resto de empresas o reclutadores no se fijaran en su currículum. No obstante, las dudas apuntan a que existe la posibilidad de que su perfil no haya llamado la atención, no se ajuste a las necesidades de una entidad, no haya llegado bien al destino final o que el personal de recursos humanos aún no se haya leído su docuemnto.

Por otro lado, sí que es cierto que si el resto de usuarios empieza a utilizar herramientas de inteligencia artificial para mandar currículums, los reclutadores se verán 'obligados' a utilizar dicha tecnología para filtrar y seleccionar a los candidatos ante tal boom de solicitudes.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.