Una IA recrea en un entrañable vídeo a varios famosos abrazando a sus versiones más jóvenes

La creación de imágenes con inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una práctica muy común entre los usuarios, además, herramientas como Midjourney o DALL-E recrean las peticiones de los usuarios con gran exactitud.

Algunos ejemplos de ello son los jugadores del Real Madrid o FC Barcelona en versión femenina, las comunidades autónomas de España vistas como personas, los planetas del sistema solar siendo humanos, cómo serían determinados cantantes si se cambiaran de sexo o incluso cómo serían los hijos de aquellos famosos que terminaron sus relaciones sentimentales. Esta vez, para ampliar el abanico de imágenes, la usuaria @TheFigen_ de la red social X (antes Twitter) ha compartido un vídeo en dicha plataforma en el que muestra varios cantantes y actores famosos junto a una versión de sí mismos de cuando eran jóvenes.

Emma Watson, Daniel Radcliffe, Will Smith, Tom Hanks, Julia Roberts, The Rock, Keanu Reeves, Leonardo Dicaprio, Brad Pitt o Sylvester Stallone son algunas de las estrellas que aparecen en el vídeo. No obstante, 20Bits se encarga de ofrecerte las imágenes de cada uno de ellos para que las puedas observar con detenimiento.

Marvelous!



And time goes fast …



pic.twitter.com/n74XANOUn3 — Figen (@TheFigen_) July 16, 2024

Brad Pitt

Brad Pitt DALL-E

Daniel Radcliffe

Daniel Radcliffe DALL-E

Emma Watson

Emma Watson DALL-E

Johnny Depp

Johnny Depp DALL-E

Julia Roberts

Julia Roberts DALL-E

Keanu Reeves

Keanu Reeves DALL-E

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio DALL-E

Michael Jackson

Michael Jackson DALL-E via Bing Image Creator

Sylvester Stallone

Sylvester Stallone DALL-E

The Rock

The Rock DALL-E

Tom Hanks

Tom Hanks DALL-E

Will Smith

Will Smith DALL-E

