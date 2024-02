Una IA genera miles de documentos de identidad falsos al día: cuestan 14 euros en la Dark Web

Los expertos son conscientes de que la inteligencia artificial (IA) puede usarse tanto para hacer el bien como para actos nocivos. La Unión Europea tiene un borrador de ley para tratar de poner orden en el asunto en sus países miembros, entre los que se incluye España, pero hasta que entre en vigor el desarrollo de este tipo de tecnología continúa y no todos los usos que se le están dando son benévolos.

Hay quienes están usando la IA para generar imágenes íntimas de famosos, como Taylor Swift, Rosalía y Laura Escanes, o de sus compañeras de clase; otros que crean plantillas de estafas con ChatGPT. Lo último que se ha descubierto es que hay ciberdelincuentes que están vendiendo DNI falsos creados por IA en la Dark Web por menos de 14 euros.

DNI generado por IA en la Dark Web

404 Media, el mismo medio que detectó que las imágenes virales de Taylor Swift que se habían creado con Microsoft Designer, ha sido el que ha descubierto una página que permite crear documentos de identidad falsos: OnlyFake. Según han explicado, la web cuenta con métodos de falsificación tan deseados que logran generar fotos de aspecto realista en DNI, pasaportes o permisos de conducir.

El sitio de deepfake es capaz de crear unos 20.000 pasaportes e identificaciones de identidad falsas que parecen de verdad al día. El resultado de OnlyFake es tan realista que 404 Media afirma que sortea los sistemas de verificación de algunas plataformas de compraventa de criptomonedas.

Los servicios de pagos comerciales mencionados utilizan un sistema de verificación llamado 'Know Your Costumer' (WYC), que significa 'Conoce a tu cliente'. Este método para garantizar la identidad de los usuarios de forma online sirve para determinar que estos cumplen con las exigencias legales y las normativas vigentes en su país. No obstante, la IA ha hecho que deje de ser fiable.

Los redactores del informe de 404 Media han comprobado la efectividad de los documentos falsificados con un permiso de conducir creado con OnlyFake (por 15 dólares, que son unos 13,93 euros). En concreto, lo utilizaron en OKX, una de las webs de intercambio de criptomonedas que usa WTV como sistema de verificación. Sin embargo, avisan que hay otros, como Coinbase, Binance o Huobi.

Identificaciones falsas de hasta 26 países

La publicación señala que los ciberdelincuentes detrás de la web ofrecen la posibilidad de hacer pasar por identificaciones oficiales fraudulentas de hasta 26 países. Entre los territorios utilizados en las documentaciones, se encuentran Estados Unidos, Canadá, Australia y algunos países de la Unión Europea.

Cuando hicieron su prueba, los de 404 proporcionaron datos de usuario arbitrarios, como nombre y apellidos, fecha de vencimiento, matrícula del vehículo, color de ojos, peso, color de pelo, fecha de nacimiento, dirección y firma.

El aspecto es un factor clave para que las falsificaciones de OnlyFake resulten creíbles. El portal de noticias comentó que eso permitía que la IA generara una imagen del documento realista, lo suficiente como para que el sistema de verificación lo reconociese como válido.

La cuenta de Telegram de OnlyFake recuerda que "la era de renderizar documentos usando Photoshop está llegando a su fin" y que sus "redes neuronales" son capaces de producir hasta 20.000 documentos diarios. Además, afirman que pueden crear varias identificaciones a la vez si se le proporciona toda la información necesaria a través de un Excel.

