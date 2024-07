La IA de Apple podría llegar a España antes de lo esperado gracias a un nuevo acuerdo

Apple presentó su nuevo sistema de inteligencia personal Apple Intelligence en la conferencia anual Worldwide Developers Conference (WWDC, por sus siglas en inglés) de este año para ofrecer una experiencia "increíblemente útil y relevante".

Según la compañía de Cupertino, esta tecnología se integrará con iOS 18, iPadOS 18 y macOS Sequoia, sin embargo, no será universal para todos los modelos. ¿El motivo? Esto se debe a que solo estará disponible en los dispositivos iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad y Mac con el chip M1 o posterior; por lo tanto, los usuarios que tengan modelos posteriores a los aparatos eléctricos mencionados no podrán usar dicha tecnología, debido a que la interferencia de modelos de lenguaje es "increíblemente costosa" desde el punto de vista computacional y la ejecución de esta inteligencia artificial (IA) sería tan lenta que "no sería útil".

Ante tal decisión por parte de Apple, muchos usuarios se mostraron descontentos, además, para agravar tal 'enfado', hace un mes aproximadamente, la compañía de Tim Cook reveló el retraso del lanzamiento de Apple Intelligence en la Unión Europea (UE) por razones regulatorias. Sin embargo, los gobiernos de Reino Unido, la UE y Estados Unidos han lanzado una "declaración conjunta sobre la competencia en los modelos básicos de IA generativa y los productos de IA", de esta manera, se establece una serie de principios que protejan "la competencia en el ecosistema de la inteligencia artificial" y sirvan para "fomentar la innovación".

Por lo tanto, esto significa que, en un futuro, Apple Intelligence podría estar presente en Europa –a pesar de que en la "declaración conjunta" no se ha citado a ninguna empresa tecnológica–.

¿Qué dice el acuerdo?

En el comunicado se abordan varios puntos con los que se pretenden que exista una competencia igualitaria entre los participantes del mercado de la inteligencia artificial, además, el acuerdo se divide en tres puntos principales:

"Trato justo" : Intentará evitar que las empresas recurran a las "tácticas excluyentes" que les permitan aprovechar sus ventajas competitivas.

: Intentará evitar que las empresas recurran a las "tácticas excluyentes" que les permitan aprovechar sus ventajas competitivas. "Interoperabilidad" : "Cualquier afirmación de que la interoperabilidad exige sacrificios en materia de privacidad y seguridad será objeto de un minucioso análisis".

: "Cualquier afirmación de que la interoperabilidad exige sacrificios en materia de privacidad y seguridad será objeto de un minucioso análisis". "Elección": Las empresas y los consumidores del ecosistema de la IA se beneficiarán si tienen la posibilidad de elegir entre diversos productos y modelos de negocio que resultan de un proceso competitivo.

Por otro lado, el comunicado emitido por Margrethe Vestager (vicepresidenta ejecutiva y comisaria de Competencia de la Comisión Europea), Sarah Cardell (directora ejecutiva de la Autoridad de Competencia y Mercados de Reino Unido), Jonathan Kanter (Fiscal General Adjunto, Departamento de Justicia de Estados Unidos) y Lina M. Khan (presidenta de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos) anuncia "un compromiso con los intereses de los pueblos y las economías": "Guiados por nuestras respectivas leyes, trabajaremos para garantizar una competencia efectiva y un trato justo y honesto a los consumidores y las empresas. Esto se basa en el conocimiento de que los mercados justos, abiertos y competitivos ayudarán a aprovechar las oportunidades, el crecimiento y la innovación que estas tecnologías podrían brindar".

