La IA de Apple llegará a España más tarde de lo anunciado y esta es la razón que da la compañía

Apple hizo oficial el lanzamiento de Apple Intelligence en la conferencia anual Worldwide Developers Conference (WWDC, por sus siglas en inglés) de este año. Según la compañía de Cupertino, este nuevo sistema de inteligencia personal para el iPhone, iPad y Mac combina "la potencia de los modelos generativos con el contexto personal para ofrecer una experiencia increíblemente útil y relevante para cada usuario", además, se integra con iOS 18, iPadOS 18 y macOS Sequoia.

Sin embargo, esta inteligencia artificial no será universal a todos los modelos, debido a que solo estará disponible en los dispositivos iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad y Mac con el chip M1 o posterior. Por lo tanto, los usuarios que tengan modelos posteriores a los aparatos eléctricos mencionados no podrán usar dicha tecnología, debido a que la interferencia de modelos de lenguaje es "increíblemente costosa" desde el punto de vista computacional y la ejecución de esta IA sería tan lenta que "no sería útil".

Muchos consumidores se mostraron descontentos con esta decisión por parte de Apple y, por si fuera poco, ahora, reciben otra 'mala noticia'. Concretamente, la compañía de Tim Cook anuncia que retrasa el lanzamiento de Apple Intelligence en la Unión Europea (UE) por razones regulatorias: "Las incertidumbres regulatorias provocadas por la Ley de Mercados Digitales dificultan el despliegue de las funciones en la UE". Por lo tanto, "no creen" que puedan introducirlas este año en los países miembros.

Crecen las preocupaciones

Ante tal situación, Apple afirma al diario Financial Times que están preocupados por los requisitos de interoperabilidad de la Ley de Mercados Digitales, debido a que pueden comprometer la integridad de sus productos "de manera que pongan en riesgo la privacidad del usuario y la seguridad de los datos".

Por otro lado, Margrethe Vestager, VP de la Comisión Europea y Comisaria de Competencia, reveló al medio de comunicación CNBC que tienen varios problemas "muy serios" con Apple, como la falta de información sobre las opciones de productos más baratos o la problemática sobre las suscripciones fuera de la App Store.

Además, Financial Times apunta que "Bruselas está dispuesta a acusar a Apple en virtud de la Ley de Mercados Digitales": "Los cargos serían preliminares y Apple podría tomar medidas para disipar las preocupaciones de los reguladores. Si se determina que infringe las normas de la Ley de Mercados Digitales, Apple podría enfrentar multas de hasta el 10% de la facturación anual total de la empresa en todo el mundo".

