La inteligencia artificial se cuela en tu bolsillo con GAIA, un asistente que te ayuda a ahorrar

La mejor manera para ahorrar es tener un buen control de lo que se ingresa y lo que se gasta de dinero cada mes. No obstante, esta gestión puede suponer dedicarle un tiempo considerable que no todo el mundo tiene. Por ese motivo, ahora se puede echar mano de la inteligencia artificial para que esta tarea sea más rápida y nos aseguremos de que los gastos no superen los ingresos.

La opción de IA en la que todo estará pensando al leer el primer párrafo posiblemente sea ChatGPT. Pero lo ideal es utilizar una herramienta especialmente diseñada para ello, como es el caso de Goin Artificial Intelligence Assistant (GAIA), de la plataforma Goin especializada en desarrollar herramientas para ayudar a los usuarios con sus finanzas.

La IA es capaz de analizar la situación financiera y los hábitos de compra de los usuarios. A raíz de estos datos, aconseja cómo "hacer crecer su dinero y comprar de manera más inteligente" mediante herramientas de Goin, como la fijación de objetivos de ahorro inteligente, cashback, tarjetas regalo, etc.

GAIA personaliza sus recomendaciones basándose en lo que cada consumidor necesita. Da igual si tu propósito es ahorrar para las vacaciones, para pagar una boda, para comprar el próximo nuevo iPhone o para comenzar a buscar piso. David Riudor, CEO y cofundador de Goin, cuenta que la IA es útil "en un contexto donde uno de cada tres españoles no sabe cómo gestionar sus gastos por falta de conocimiento".

El profesional compara GAIA con "un amigo" que te ayuda a revisar tus gastos y te da consejos de cómo rebajarlos con alternativas más económicas.

Esta IA es solo una nueva propuesta de Goin, pero la empresa lleva ayudando a las personas a ahorrar desde 2018. Sus servicios están operativos en varios países de la Unión Europea y cuenta con más de 700.000 usuarios.

En estos cinco años, la fintech afirma que ha conseguido que se ahorren más de 230 millones de euros en total, que se hayan devuelto más de 500.000 euros en cashbacks y que más de 500 millones de euros hayan sido transaccionados.

