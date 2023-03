Demandan a DoNotPay, el 'abogado robot', por proporcionar "servicios legales no autorizados"

DoNotPay es una startup que vende su producto como el "primer abogado del mundo". En enero, se anunció que usarían su tecnología en dos juicios reales por multas, sin embargo, recularon tras el aviso de que esto podría llevar a la cárcel a su fundador, Joshua Browder. Ahora, parece que eso no fue suficiente y finalmente han sido demandados.

La firma se enfrenta a una demanda colectiva presentada el pasado 3 de marzo en el tribunal de San Francisco. El equipo legal de los demandantes acusa a DoNotPay de que su autodefinición de ser el primer abogado robot del mundo es incorrecta e ilegal y que engañaron a sus clientes.

Según explican, las promesas de la empresa llevaron a los consumidores del servicio a pensar que estaban recibiendo documentos y asesoramiento legal de alta calidad cuando no era así. "DoNotPay no es en realidad un robot, un abogado ni un bufete de abogados. DoNotPay no tiene un título en derecho, no está prohibido en ninguna jurisdicción y no está supervisado por ningún abogado", alegan.

En la demanda colectiva, señalan que únicamente consiste en un sitio web "con un depósito de, lamentablemente, documentos legales deficientes que, en el mejor de los casos, completa una improvisación legal basada en la información ingresada por los clientes". Además, en el estado de California, están quebrantando normativas al "practicar la ley sin licencia", proporcionando "servicios legales no autorizados".

Browder anunció en enero que se alejaría de su propósito de reemplazar a los abogados y salas de audiencias. Esto supuestamente le daría un nuevo enfoque que cumpliese con los derechos del consumidor, pero se siguen vendiendo como "el primer abogado robot del mundo".

