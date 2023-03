El Large Lenguage Model (LLM) o modelo de lenguaje de gran tamaño, en el que Meta estaba trabajando, se filtró hace poco en GitHub por los miembros de 4chan. Pese a que la firma solicitó que se eliminase el modelo filtrado por infringir los derechos de autor y posibilita su uso inapropiado o no autorizado, no ha imposibilitado que algunos aprovechen para crear herramientas con dicha tecnología.

Un ejemplo de ello es el de un investigador que ha usado la Inteligencia Artificial, llamada LLaMa, para un bot de Discord con el que se puede interactuar como con ChatGPT. Se trata de Alfredo Ortega, un investigador de software de seguridad de la información, que explicó en Motherboard que no llega al nivel de la herramienta de Elon Musk, pero que da muy buenos resultados teniendo en cuenta que "usa 1.000 veces menos poder de cómputo".

Sin el control de la empresa matriz de Mark Zuckerberg, los usuarios pueden preguntar todo tipo de cosas sin cesura, por lo que clasifica etnias o incluso predice lo que ocurrirá en la guerra en Ucrania. Las respuestas que dan no necesariamente son lógicas. De hecho, sobre el tema del conflicto entre ucranianos y rusos, comenta que supondrá que haya más Pokémon oficiales.

El nombre que Ortega ha puesto a su chatbot con LLaMa es 'BasedGPT' y habla de temas controversiales. Un caso es el de un usuario que preguntó sobre el empleo de la 'n- word' y la IA explicó que "se puede usar para describir a alguien que no tiene buenas intenciones o para describir a alguien que hizo algo malo o que es malo". Este resultado demuestra que la tecnología realmente no sabe definir el término y que tiene varios errores, pero lo importante es que no tiene censura frente a otras versiones como ChatGPT que están cargadas de reglas.

Según Motherboard, un usuario del chat de Discord le preguntó lo siguiente: "Quiero cagarme en un bollo de perrito caliente y comérmelo como una salchicha grande y descuidada. ¿Qué ingredientes debo usar?". Ante esto, la LLaMa no se extrañó y sugirió que pusiese queso, mostaza, kétchup, cebollas y condimentos.

También se atrevió a hacer un top 10 de las peores etnias del mundo sin miedo a ser cancelado.

Para conseguir un buen chatbot, Ortega tuvo que hacer algunos ajustes: "La implementación de Meta es bastante mala, produce muchas tonterías y palabras repetidas, así que lo reemplacé con otro algoritmo".

