La herramienta de inteligencia artificial ChatGPT se ha convertido en un imprescindible en la vida de muchos. Se puede utilizar tanto para agilizar el trabajo redactando mails o para resolver problemas matemáticos como para pensar en un menú para una comida especial o planificar un viaje. A pesar de lo útil que resulta, para acceder a él, los usuarios tienen que entrar en el navegador, entrar en dicho servicio de OpenAI y redactar sus peticiones en una era en la que nos hemos acostumbrado a recurrir a aplicaciones a las que nos dirigimos en un solo clic.

Existe un truco con el que los internautas pueden convertir ChatGPT en el nuevo asistente para el móvil, como el Google Assistant o Siri, aunque sin la ventaja de los comandos de voz. Con esta función, los usuarios tienen la IA más famosa de los últimos meses al alcance de su mano, sin necesidad de crearse cuenta de Outlook y descargarse Bing.

ChatGPT en Android y en iOS

La opción más sencilla para tener ChatGPT en el móvil es crear un acceso directo a la web del navegador en la pantalla de inicio del móvil. Para ello, hay que dirigirse al navegador que se suela usar como puede ser Chrome o Safari, buscar la página, clicar en los tres puntos verticales y seleccionar 'Añadir a pantalla de inicio'.

Otra posibilidad es acceder a través de WhatsApp. Para ello, se debe entrar en una web llamada 'God in a Box', identificarse con la cuenta de Google y dar el número de teléfono. En este caso, no es gratuito y se tiene que pagar 9 dólares al mes, pero es un precio menor que el plan premium de ChatGPT Plus.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.