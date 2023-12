ChatGPT redacta una ley en una ciudad de Brasil y se desata la polémica al descubrirlo

El modelo de lenguaje grande (LLM) ChatGPT se ha convertido en la herramienta de inteligencia artificial (IA) más utilizada desde su lanzamiento al público general el 30 de noviembre de 2022. En España, el uso de este chatbot de OpenAI se ha triplicado, llegando a los más de 4 millones de usuarios activos en octubre de este año y, de media, cada persona lo usa casi dos horas cada mes desde su ordenador.

Desde que salió ChatGPT, la IA ha sido un tema muy comentado y varias empresas se han sumado a esta tendencia tecnológica, como Google, Meta, Snap, etc. Su auge ha supuesto que las autoridades regulatorias se den prisa en redactar normativas al respecto, incluso la Unión Europea, que se cree que será de las primeras en aprobarse. Sin embargo, lo que no estaba en la mente de nadie era que ChatGPT redactase una ley y que esta se aprobase.

Ramiro Rosário, un concejal de Porto Alegre, en Brasil, ha confesado recientemente que ChatGPT redactó una ley que, posteriormente, fue aprobada por unanimidad en octubre y entró en vigor el mes pasado. La normativa fue escrita por la IA en secreto y los legisladores de la ciudad dieron el visto bueno sin saber que la mente pensante era una máquina.

Una ley redactada por IA: "Un precedente peligroso"

El concejal reconoció que ChatGPT había redactado la legislación recientemente aprobada. La norma era una propuesta para evitar que Porto Alegre cobrara a los contribuyentes la sustitución de los contadores de consumo de agua en caso de robo. Rosário no realizó ningún cambio y se la presentó a los otros 35 políticos del municipio que, desconocedores de quién estaba detrás de la misma, la aprobaron.

"Si lo hubiera revelado antes, la propuesta ciertamente ni siquiera habría sido sometida a votación", considera Rosário en una entrevista para The Associated Press. Según el edil, era injusto para la población que "el proyecto no fuera aprobado simplemente porque fue escrito por una inteligencia artificial" y, por eso, se lo calló hasta unos días después de su entrada en vigor.

La explicación que dio Rosário fue que únicamente se dedicó a escribir un prompt de 49 palabras y, en apenas unos segundos, ChatGPT ya había escrito el borrador. Él detalla que no realizó ni la más mínima modificación y que se lo presentó al resto de políticos de Porto Alegre tal cual.

En su cuenta de X (antes Twitter), aclaró que esta ley brasileña se trataba de la primera en ser elaborada "exclusivamente por inteligencia artificial". Esta demostración, asegura, es una lección que permite aprender que "la tecnología sirve para reducir costes y optimizar nuestro trabajo".

El político afirma que "nadie será reemplazado por la IA, sino por aquellos que sepan utilizarla". Es decir, Rosário cree que solo quienes aprovechen estos primeros años de desarrollo en este tipo de tecnología para aprender nociones básicas sobre el tema mantendrán sus puestos de trabajo. Los que se nieguen a adaptarse al cambio serán sustituidos por los ya mencionados.

La IA, vaticina, "traerá ganancias en calidad y productividad, especialmente para cámaras interiores que no tienen estructuras más grandes". Rosário notifica que la IA "sugirió por sí sola mejorar a la propuesta original", por lo que tenía alternativas si la primera idea no cuajaba entre sus compañeros políticos de Porto Alegre.

La decisión de presentar una herramienta de IA para la IA fue muy criticada por algunos ciudadanos y legisladores. El más crítico fue el presidente de Porto Alegre, Hamilton Sossmeier, que contó que esta acción planteaba "un precedente peligroso". Sin embargo, tras "leer más a fondo" el proceso que llevó a cabo, Rosário aseguró que, "por suerte o por desgracia", iba a ser la tendencia en un futuro.

