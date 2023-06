Un usuario instala ChatGPT en un ordenador de los años 90: se llama WinGPT y funciona

Si los televisores antiguos pueden convertirse en una Smart TV con un simple stick, ¿por qué un ordenador antiguo no podría sumarse a la última tendencia tecnológica de la inteligencia artificial? Un usuario de Hacker News que se hace llamar 'dialupdotnet' no quiso quedarse con la duda de cómo sería usar un chatbot en su Gateway 4DX2-66 de 1993 e implementó un asistente de IA para Windows 3.1, basado en ChatGPT.

Su versión del famoso modelo de lenguaje de gran tamaño recibe el nombre de WinGPT y conecta su interfaz al servidor de OpenAI a través de TLS 1.3. El internauta explica que empleó código C sin formato con la API de Windows y la selección limitada de controles de un software tan antiguo.

Uno de los inconvenientes fue que la memoria del ordenador era de 16 bits y 'dialupdotnet' tuvo que reducir al máximo la cantidad de memoria requerida por WinGPT. Algo que tuvo que hacer fue solicitar a su sistema que sus respuestas fuesen lo más cortas posibles y que no las relacionase con mensajes anteriores de la conversación.

El creador de WinGPT ha compartido su código y asegura que no solo funciona con un ordenador con sistema operativo Windows 3.1. En un principio, puede operar también en cualquier Windows posterior al 3.1 de 16 o 32 bits. En los sistemas de 64 bits no se ejecuta, a no ser que se haga a través de Wine.

