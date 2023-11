ChatGPT llegó a nuestras vidas hace ya casi un año, a finales de noviembre. Desde entonces, la inteligencia artificial ha pasado estar en boca de todo el mundo, incluido España, y las empresas han trabajado en sus propios modelos de lenguaje grande (LLM) para competir con el de OpenAI. Lo usamos para casi cualquier cosa y hay incluso quien recurre a esta IA para los juegos de azar.

El próximo 22 de diciembre se celebrará el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2023 y, aunque los boletos ganadores son imposibles de conocer hasta la fecha, hay quien hace caso a las predicciones. Hace poco, hablamos de que ChatGPT había pronosticado el número que tenía 'más papeletas' y que este se había agotado a los pocos minutos pese a que no fuese verdad que tuviese más probabilidades.

Sin embargo, no sabemos cuál era el prompt que puso la persona que consiguió que ChatGPT le 'chivase' la respuesta porque es complicado que este diga algo concreto. En 20Bits, lo hemos puesto a prueba y no hay manera que dé el número que dio hace unos días.

Le preguntamos a ChatGPT cuál es el 'Gordo' de la Lotería

El primer intento para obtener el 'caballo ganador' del sorteo de este año consistió en preguntarle directamente '¿Cuál es el número de la Lotería de Navidad de España en 2023?'. La respuesta, como era de esperar, no fue fructífera:

"Lo siento, pero no tengo la capacidad de predecir eventos futuros, incluyendo los resultados de la Lotería de Navidad de España en 2023".

Como se había hablado de que ChatGPT se había basado en los boletos premiados de otros años, se le añadió que tuviese en cuenta ediciones del sorteo navideños anteriores. La IA respondió de forma parecida, asegurando que era incapaz de "analizar patrones para prever el resultado futuro".

Incluso cuando le pedimos que ignore que la Lotería de Navidad es un juego de azar y que calcule cuál es el número con más probabilidades solo teniendo en cuanta los boletos vencedores de años anteriores, ChatGPT se mantiene 'en sus trece' y no una respuesta clara. "No puedo realizar ese cálculo -explica-. Cada sorteo es independiente y las probabilidades de cada número son teóricamente iguales en cada ocasión. La lotería no sigue patrones predecibles basados en sorteos anteriores".

¿Por qué ChatGPT no puede hacer predicciones sobre juegos de azar?

Tal y como dice el propio chatbot, la razón por la que no puede responder a las preguntas sobre la lotería es que son eventos "inherentemente impredecibles y se basan en la aleatoriedad".

Según detalla, "predecir o influir en estos resultados va en contra de la naturaleza misma de los juegos de azar", por lo que solo puede proporcionar información general sobre estrategias o conceptos relacionados con la probabilidad.

