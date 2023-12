Cambio histórico: la mítica lista de personas más relevantes del año en Ciencia de Nature incluye por primera vez a un 'no humano'

Como ya es tradición cada año en diciembre, la revista científica Nature ha publicado su top 10 de personas más relevantes en la ciencia en 2023. Generalmente, la lista está reservada solo a humanos, sin embargo, en esta ocasión ha sido diferente, y se ha colado una inteligencia artificial (IA) en el ranking.

Nature ha recalcado que este año "se han producido algunos avances extraordinarios en la ciencia", como el primer exitoso aterrizaje de la India en la Luna, el desarrollo de experimentos que consiguieron desencadenar una reacción nuclear que genera más energía de la que consumen, hitos en biomedicina y en la conservación del medioambiente... Sin embargo, la revista no podía dejar atrás el avance en IA y, no le bastaba con premiar a una personalidad que haya sido clave en esta tecnología, sino que ha decidido meter a ChatGPT en su top 10.

Richard Monstersky, redactor jefe de Nature, ha justificado la inclusión de este 'no humano' asegurando que "ChatGPT ha dominado las noticias este año y su influencia se ha dejado sentir en toda la ciencia y la sociedad". Él reconoce que la herramienta de IA "no es una persona y no encaja" dentro de 'los diez de Nature', pero han querido hacer una excepción "para reconocer la profunda forma en que la inteligencia artificial generativa está alterando el desarrollo y el progreso de la ciencia".

El top 10 de las personas más influyentes en la ciencia

No es la primera vez que Nature hace una lista de las personalidades que más han destacado en la ciencia en el año. A pesar de ello, si es la primera vez que se cuela algo 'no humano' en el ranking y este acto se ha llevado toda la atención. Sin embargo, si te interesa conocer qué otros científicos forman parte del top, aquí la tienes al completo:

La ingeniera Kalpana Kalahasti, que ha conseguido que la India llegue a la Luna, convirtiéndose en el cuatro país en hacerlo. La directora asociada de la misión Chandrayaan-3 fue clave para que el módulo de aterrizaje pisara la superficie lunar el 23 de agosto.

La actual ministra de Medio Ambiente de Brasil Marina Silva, con el Gobierno de Lula da Silva, que se ha propuesto parar la deforestación en el Amazonas. En el primer trimestre de 2023 logró descender un 43% las alertas de deforestación en comparación con 2022, con el Gobierno de Jair Bolsonaro.

El reprogramador de la reproducción Katsuhiko Hayashi que, junto a su equipo, fue capaz de crear óvulos viables a partir de células de ratones macho. Naturaleza detalle que esto “podría ayudar a crear especies al borde de la extinción”. El proceso que llevaron a cabo fue muy complejo y solo consiguieron sacar adelante siete crías vivas de 630 transferencias de embriones creados con células de ratones macho a ratones hembra.

La física Annie Kritcher, que ayudó a la US National Ignition Facility (del Departamento de Energía de EEUU) a generar reacciones nucleares que antes solo se veían en las bombas de hidrógeno y las estrellas. Esta científica ha logrado un gran avance en la ignición por fusión, ya que su estudio ha permitido producir más energía de la que consume la reacción. Su investigación podría concluir en una nueva fuente de energía segura, limpia y casi ilimitada.

La jefa de Calor de la ONU Eleni Myrivili es crucial en la concienciación sobre las amenazas de la crisis climática. El ex teniente de alcalde de Atenas alertó en julio, cuando las altas temperaturas y los incendios arrasaban en Grecia, de que era parte de las consecuencias del calentamiento global.

El informático Ilya Sutskever es uno de los fundadores de OpenAI y Nature lo considera un pionero de la IA. Antes de ChatGPT, cuando todavía era adolescente, el profesional llamó a la puerta de Geoffrey Hinton en la Universidad de Toronto (Canadá) para pedirle trabajo: "Dijo que trabajaba friendo patatas para ganar dinero durante el verano y que prefería trabajar para mí haciendo inteligencia artificial", ha reconocido Hinton, denominado por algunos el padrino de la IA moderna.

El físico James Hamlin ha descubierto fallos en las afirmaciones sobre la superconductividad a temperatura ambiente. Es decir, ha encontrado problemas en estudios de un investigador que aseguraba poder recurrir a la superconductividad sin necesidad de sistemas de refrigeración que contaminan considerablemente.

La bioquímica Svetlana Mojsov que obtuvo su reconocimiento este año por su participación en el desarrollo de fármacos multimillonarios para adelgazar, como Ozempic y Wegovoy. Estos medicamentos han generado millas de millones de dólares de beneficios a la industria, pero Mojsov no había obtenido el reconocimiento que merecía por el descubrimiento de una hormona que reducía el apetito.

El director de ensayos clínicos de fármacos y vacunas contra la malaria, Halidou Tinto, que ha elaborado una nueva vacuna. El investigador comenzó a trabajar en una solución contra esta enfermedad cuando su hija de seis años la contrajo.

El médico e investigador del cáncer Thomas Powles, que dirigió un ensayo clínico para el tratamiento del cáncer grave de vejiga. Su equipo y él dieron con la combinación de dos fármacos nuevos que prolongaba la media de supervivencia de los pacientes de 16 meses a 2 años y medio.

El modelo de lenguaje grande (LLM) ChatGPT puede ser tanto una ventaja como una amenaza para la humanidad y la ciencia, según la revista Nature. Su llegada ha supuesto que muchos científicos cambian su forma de trabajar, por lo que la consideran una revolución en el ámbito científico.

