El 'engaño' de Apple: tendrás que esperar hasta 2025 si quieres probar su inteligencia artificial

DALL-E via Bing Image Creator

Apple presentó en la conferencia anual Worldwide Developers Conference (WWDC, por sus siglas en inglés) un sinfín de actualizaciones en lo que respecta al sistema operativo iOS 18, la integración de las nuevas funciones de entrenamiento personalizado de watchOS 11, el anuncio de las mejoras en iPadOS, la llegada de la segunda versión de visonOS y, como grandes novedades, la presentación de Apple Intelligence y la nueva Siri con ChatGPT integrado.

Respecto a estos dos últimos avances, la compañía de Cupertino anunció durante el evento que su inteligencia artificial (IA) se integrará en las nuevas actualizaciones de todos los sistemas operativos, pero según el periodista Mark Gurman, Apple seguirá trabajando en algunas de las funcionalidades impulsadas por dicha tecnología a lo largo de este año. Por lo tanto, no formarán parte de las primeras versiones y no llegarán hasta 2025.

En un principio, se espera que gran parte de las funciones lleguen en otoño, aunque no se podrán probar hasta finales de verano, lo que significa que no estarán integradas en las primeras versiones beta de iOS 18, iPadOS 18 y macOS Sequoia. Además, así lo ha señalado Gurman en su último boletín Power On, donde ha indicado que la inteligencia artificial llegará con una vista previa cuando se lance y que, en algunos casos, los usuarios se deberán unirse a una lista de espera para usar Apple Intelligence y Siri con ChatGPT.

¿Se retrasa la llegada de la IA?

El renovado asistente Siri se encargará de canalizar las opciones impulsadas por IA generativa para ofrecer una comunicación más natural y personalizada, será capaz de entender el contexto de los usuarios, buscar información en tiempo real y controlar individualmente aplicaciones, entre otras capacidades.

No obstante, Gurman añade en su boletín que estas y otras habilidades de Siri "probablemente no llegarán hasta 2025", mientras que que la versión que se lance este año con iOS 18 solo dispondrá de algunas funcionalidades menos específicas.

Por otro lado, el periodista recuerda que Apple Intelligence, que se lanzará en inglés, registrará otros idiomas y llegará a más regiones el año que viene.

Por si no lo sabías, este nuevo sistema de inteligencia personal para el iPhone, el iPad y el Mac combinará "la potencia de los modelos generativos con el contexto personal para ofrecer una experiencia increíblemente útil y relevante para cada usuario", comprenderá y generará palabras e imágenes, realizará acciones en varias apps, interpretará el contexto personal y estará disponible en los siguientes dispositivos: iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max, además de dispositivos iPad y ordenadores Mac con el chip M1 o posterior.

