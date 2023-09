Amazon cobrará en el futuro por usar Alexa: por qué esto tiene relación con su inversión de 4.000 millones en una empresa de IA

Amazon y Anthropic anunciaban a principios de semana una “colaboración estratégica” con el objetivo de reunir “sus respectivas tecnologías líderes en la industria y su experiencia en inteligencia artificial (IA) generativa más segura para acelerar el desarrollo de la futura base de los modelos de Anthropic y hacerlos ampliamente accesibles para los clientes de AWS”.

En cifras que entendamos, Amazon invertirá hasta 4.000 millones de dólares en Anthropic y tendrá una posición de propiedad minoritaria en la empresa. ¿Y esto por qué es importante y qué significa para el sector de la IA?

Actualmente, Anthropic y su chatbot Claude son uno de los rivales más potentes frente a OpenAI y ChatGPT. La herramienta de IA, por ahora, está disponible dentro de la popular aplicación de comunicación grupal empresarial Slack y también en Zoom.

No hay que olvidar que Anthropic es una empresa de inteligencia artificial creada en 2020 por antiguos integrantes de OpenAI.

Dicho todo esto, la inversión milmillonaria de Amazon en Anthropic es toda una declaración de intenciones de cómo quiere jugar sus cartas en los próximos años en el terreno de la IA generativa.

Los usuarios van a notar la inversión de Amazon

La compañía de Jeff Bezos celebró la semana pasada su evento anual para presentar sus nuevos dispositivos y mostró las funciones de IA generativa que está desarrollando para Alexa. Dos días después, Dave Limp, vicepresidente senior de dispositivos y servicios de Amazon, dijo a Bloomberg que, en un futuro próximo, su asistente de voz ofrecerá suficiente valor como para que los clientes estén dispuestos a pagar una tarifa de suscripción para usarlo.

En concreto, ante la pregunta del medio de si desde la compañía creían que iba a llegar un momento en que las funciones de IA de Alexa dejarían de ser gratuitas y aparecería una suscripción, Limp respondió “sí, lo creemos absolutamente”.

“Cuando se empieza a utilizarlos mucho, el costo de entrenar el modelo y el costo de la inferencia del modelo en la nube es sustancial. Pero antes de que empecemos a cobrar a los clientes por esto (y creo que lo haremos), tiene que ser extraordinario”, añadió.

Limp no especificó cuándo Amazon cobrará por el acceso a Alexa, pero dijo que sería pronto: “Me imagino a esta extraordinaria Alexa en algún momento. No voy a sacar la bola de cristal y predecir exactamente cuándo será, pero no faltan años. No faltan décadas para ello. Es un problema tratable”.

Asimismo, indicó que todavía no tienen “idea del precio” y que su pretensión es hablar con los clientes y aprender de ellos “cuál creen que es el valor”.

Limp probablemente no vea de cerca todo esto, ya que dejará Amazon a finales de año y se convertirá en el director ejecutivo de Blue Origin. No obstante, estas declaraciones no se referían solo a su propia opinión, sino también a los objetivos de la empresa.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.