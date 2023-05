10 extensiones gratis para usar la inteligencia artificial de ChatGPT en tu navegador

Pocos serán los que todavía no hayan sacado el tema de ChatGPT en conversaciones con amigos y familiares. Esta herramienta, desde que se lanzó, ha revolucionado la tecnología con inteligencia artificial y ha hecho que se convierta en objeto de debate y de interés para muchos.

Un estudio de UBS del que informaron en el medio de comunicación Reuters estimaba que, en enero de este año, había llegado a los 100 millones de usuarios activos mensuales. De media, durante el primer mes de 2023, cerca de 13 millones de internautas accedían a la herramienta cada día. Su éxito ha propiciado que algunos desarrolladores creen extensiones para el navegador que facilitan su uso y no tener que entrar siempre a la web para pedir algunos datos al chatbot.

Merlin

Una vez instalada la extensión, aparecerá un pequeño icono en la esquina inferior derecha de la pantalla para que inicies sesión. Al hacerlo, tendrás acceso a un chat que podrás desplegar en todo momento de la navegación. La desventaja es que gasta 'rayos' en cada intervención que, una vez terminados, no permite usarlo más veces.

Merlin puede leer y redactar mails o respuestas a publicaciones en redes sociales o resumir un texto. Para ello, solo hay que seleccionar el párrafo con el que se quiere hacer algo, clicar al botón derecho del ratón, seleccionar 'Give context to Merlin' y solicitar en el chat que lleve a cabo una tarea (se puede demandar en español).

ChatGPT para Google

Con esta herramienta, se puede escribir cualquier cosa en el buscador de Google y obtener las respuestas de ChatGPT al lado de los resultados de búsqueda de siempre. Este servicio es comparable a cuando Google muestra una definición en la parte de arriba de sus resultados para ofrecer una respuesta rápida.

WebChatGPT

La IA de OpenAI ofrece información al momento siempre que sus servidores no estén saturados y adaptándose a las exigencias demandadas por el usuario. No obstante, tiene un gran inconveniente: los datos en los que se basa no suelen ser los más actualizados y no permite buscar en la web.

Una alternativa es WebChatGPT que introduce los resultados de búsqueda web tradicionales junto a las respuestas del famoso chatbot. De este modo, los consumidores de esta extensión pueden cerciorarse de que la información dada es correcta y no está desfasada.

WritingMate

En este caso, la herramienta solo tiene 10 mensajes por día y mensajes de extensión limitada. Sin embargo, permite abrir el servicio que funciona con ChatGPT solo clicando dos teclas: Ctrl+M en Windows y Cmd+M en macOS.

ChatGPT Export and Share

Esta función permite exportar y compartir los resultados de ChatGPT, algo que no se puede hacer en la propia herramienta. Lo más parecido que se puede realizar desde la web de OpenAI es copiar y pegar, pero, con este servicio, se pueden guardar las conversaciones con el chatbot en imagen o en archivos PDF e incluso crear un enlace para compartirlos.

AIPRM for ChatGPT

Da acceso a plantillas de 'prompts' (peticiones) para ChatGPT para evitar pensar exactamente en lo que hay que escribir para las comandas. Su función es muy similar al modo chat de Bing, puesto que en el buscador de Micrososft también facilitan posibles nuevas dudas relacionadas.

HARPA AI

Permite responder a emails, publicaciones en redes sociales, resumir contenido, reescribir un texto, etc. Todo esto desde el navegador y sin entrar en ChatGPT. Además, cuenta con funciones que la herramienta de OpenAI no integra, como la posibilidad de monitorizar la disponibilidad y el cambio de los precios de artículos de Amazon.

TweetGPT

Si quieres utilizar la IA en Twitter, con TweetGPT es posible. Se pueden generar de forma automática tuits analizando el contenido que tendemos a responder, y crea tuits nuevos inspirándose en los trending topic.

Summarize

Los usuarios que sobre todo usan ChatGPT para resumir textos largos tienen la opción de Summarize. Con ella, podrán enterarse de lo que dicen en una web al momento, sin tenerlo que leer todo.

ChatGPT Writer

A veces, responder a correos electrónicos se roba mucho tiempo del trabajo y, gracias a ChatGPT, muchos agilizan el proceso. Con esta extensión, basta con añadir el texto que se quiere responder y pedirle a la IA que monte una respuesta acertada.

