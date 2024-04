El inquietante motivo por el que los 'captchas' de 'no soy un robot' son cada vez más difíciles

Los captchas (palabra formada del inglés, Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart —prueba de Turing completamente automática y pública para diferenciar ordenadores de humanos—) son pruebas utilizadas en internet para determinar cuándo el usuario es un humano o un programa automático (bot).

Aunque son comunes por todo internet, cada vez son más complicados y más difíciles de superar, y esto responde a un inquietante motivo.

Kevin Gosschalk, fundador y director ejecutivo de Arkose Labs, una empresa de seguridad web que diseña captchas, dice a The Wall Street Journal que estos acertijos no sólo se están volviendo más difíciles, sino que también cada vez son "más extraños".

Esto se debe a que "los grandes modelos multimodales podrán comprender" los acertijos si estos no aumentan su dificultad.

Muchos internautas también estarán familiarizados con captchas como seleccionar un determinado número de autobuses o semáforos en un conjunto de imágenes.

Pero la tarea no es tan simple como parece, ya que pequeñas fracciones de esos objetos a menudo se introducen en la ranura al lado. Esto lleva a que las personas piensen demasiado y genere ansiedad por temor a equivocarse, lo que, como resultado, lo envía de regreso al principio.

Los acertijos del tipo 'No soy un robot' ahora se basan en variables que identifican si un bot podría representar una amenaza baja, media o alta para un sitio.

Arkose Labs afirma que sólo aprueba sus captcha si los usuarios pueden resolver acertijos la primera vez. Sin embargo, la compañía admite que sus acertijos más fuertes, que están "diseñados para malos actores", no se ven afectados por las tasas de usuarios que completan el modelo.

Según la empresa de ciberseguridad Cloudfare, el captcha rastrea el movimiento del cursor antes de hacer clic en algo. Sus expertos explican: "Incluso el movimiento más directo de un humano tiene cierta aleatoriedad a nivel microscópico: pequeños movimientos inconscientes que los robots no pueden imitar fácilmente".

"Si el movimiento del cursor contiene algo de esta imprevisibilidad, entonces la prueba decide que el usuario probablemente sea legítimo", añaden. Sin embargo, la poderosa tecnología no se detiene ahí e incluso podría terminar revisando tu historial de búsqueda.

El software reCAPTCHA, propiedad de Google, "puede evaluar las cookies almacenadas por el navegador en el dispositivo de un usuario y el historial del dispositivo para determinar si es probable que el usuario sea un bot", dice Cloudfare.